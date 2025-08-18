onedio
Sadece İki Güzellik Tüyosuyla 5 Yaş Genç Görünmeyi Başaran Kadın Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 19:47

Bir kadın, sadece iki basit güzellik tüyosuyla yaşından tam beş yıl daha genç görünmeyi başardı. Sosyal medyada büyük ilgi gören değişim abartılı makyaj ve saç uygulamalarından vazgeçip doğal güzelliği ön plana çıkarmanın gücünü gösterdi.

İşte detaylar...

Bir kadın, iki basit tüyosu değişikliği sayesinde yaşından tam beş yıl daha genç göründü.

Son yıllarda yoğun makyaj, turuncu bronz ten ve abartılı kirpikler modaydı. Ancak artık birçok kadın, azın çok olduğunu fark etmeye başladı.

“Clean girl” yani doğal güzellik akımı, makyaj ve aksesuarlarla kendini gizlemek yerine, cildin ve doğal görünümün ışıltısını ön plana çıkarmayı savunuyor.

TikTok kullanıcısı Nicole (@glitchnicole), altı yıl boyunca dolgu yaptırmış.

Önceleri bu durum onu mutlu ediyordu, ama zamanla değişime ihtiyaç duydu. Nicole videoda şunları söyledi:

'Bu bana mutluluk veriyordu. Ama artık farklı bir aşamadayım ve bunu geri almak istedim ve başardım. Bu benim vücudum, benim seçimim ve mutluluğum.'

Nicole ayrıca saç kaynaklarını da bıraktı. Önceden 400 gram ağırlığındaki uzun saç kaynaklarıyla dolaşıyordu. Bu iki basit değişiklik, onun görünümünü beş yıl gençleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları yeni haline hayran kaldı; video iki günde 150 bin kez izlendi ve yüzlerce olumlu yorum aldı.

Siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara!

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
