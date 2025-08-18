Sadece İki Güzellik Tüyosuyla 5 Yaş Genç Görünmeyi Başaran Kadın Sırrını Açıkladı
Bir kadın, sadece iki basit güzellik tüyosuyla yaşından tam beş yıl daha genç görünmeyi başardı. Sosyal medyada büyük ilgi gören değişim abartılı makyaj ve saç uygulamalarından vazgeçip doğal güzelliği ön plana çıkarmanın gücünü gösterdi.
İşte detaylar...
Bir kadın, iki basit tüyosu değişikliği sayesinde yaşından tam beş yıl daha genç göründü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok kullanıcısı Nicole (@glitchnicole), altı yıl boyunca dolgu yaptırmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın