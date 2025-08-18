Sadece İki Güzellik Tüyosuyla 5 Yaş Genç Görünmeyi Başaran Kadın Sırrını Açıkladı

Önceleri bu durum onu mutlu ediyordu, ama zamanla değişime ihtiyaç duydu. Nicole videoda şunları söyledi:

'Bu bana mutluluk veriyordu. Ama artık farklı bir aşamadayım ve bunu geri almak istedim ve başardım. Bu benim vücudum, benim seçimim ve mutluluğum.'

Nicole ayrıca saç kaynaklarını da bıraktı. Önceden 400 gram ağırlığındaki uzun saç kaynaklarıyla dolaşıyordu. Bu iki basit değişiklik, onun görünümünü beş yıl gençleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları yeni haline hayran kaldı; video iki günde 150 bin kez izlendi ve yüzlerce olumlu yorum aldı.

