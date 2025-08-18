TUS'u Kazanamadığı İçin Ailesi Tarafından 'Hayal Kırıklığı' Olarak Görülen Kullanıcının Haklı İsyanı
Gelecek kaygısı pek çoğumuzun yakından bildiği bir duygu. Geçtiğimiz günlerde Tıp Uzmanlık Sınavı’nda istediği sonucu alamayan bir kullanıcı, ailesinden gördüğü tavrı sosyal medyada paylaştı. Hayatın yalnızca sınavlardan ibaret olmadığını vurgulayan paylaşım, özellikle ailelerin çocuklarına yüklediği ağır beklentiler üzerine tartışma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelecek kaygısı malumunuz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aileden pek farklı düşünmeyenler de vardı...
Goygoya vuranlar da.
İşte gelen yorumlardan bazıları...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın