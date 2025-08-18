onedio
TUS'u Kazanamadığı İçin Ailesi Tarafından 'Hayal Kırıklığı' Olarak Görülen Kullanıcının Haklı İsyanı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 18:06

Gelecek kaygısı pek çoğumuzun yakından bildiği bir duygu. Geçtiğimiz günlerde Tıp Uzmanlık Sınavı’nda istediği sonucu alamayan bir kullanıcı, ailesinden gördüğü tavrı sosyal medyada paylaştı. Hayatın yalnızca sınavlardan ibaret olmadığını vurgulayan paylaşım, özellikle ailelerin çocuklarına yüklediği ağır beklentiler üzerine tartışma başlattı.

Gelecek kaygısı malumunuz...

twitter.com

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcının Tıp Uzmanlık Sınavı'nın kötü geçmesi üzerine karşılaştığı muameleyi anlattı. Her ne kadar hayat sınavlardan ibaret olsa da hiçbir şeyin dünyanın sonu olmadığını kavrayamayan aile, tepkilere sebep oldu.

Aileden pek farklı düşünmeyenler de vardı...

twitter.com

Goygoya vuranlar da.

twitter.com

İşte gelen yorumlardan bazıları...

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Nasıl tepki verirdiniz? Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
