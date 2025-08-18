onedio
"Yargıda Külkedisi Denemesi": Suçluyu Bulmak İçin Mont Denettirilen Şüpheliler Goygoy Malzemesi Oldu

"Yargıda Külkedisi Denemesi": Suçluyu Bulmak İçin Mont Denettirilen Şüpheliler Goygoy Malzemesi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2025 - 17:23

Mahkemede suçluyu bulmak için başvurulan yöntem adeta bir masal sahnesini andırdı. Hakim, sanıklara uyuşturucunun bulunduğu montu tek tek giydirdi. Bu deneme Külkedisi masalını andırdı. E haliyle goygoycular da boş durmadı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Bursa'da ilginç bir olay yaşandı.

Olay yerinde yakalanan ve daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere, duruşma salonunda tek tek mont giydirildi.

Montun bedenine uyan iki sanık, 18’er yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Bursa’da Yunus timleri tarafından durdurulan araçta yere atılan monttan 556 gram yasaklı madde ve 126 bin TL çıktı. Sanıklar montun kendilerine ait olmadığını iddia etti. Dava sürecinde mont deneme yöntemi uygulansa da net bir sonuç alınamadı. E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, Emrah Işık ve Murat Can Kunter tutuklandı. Ancak mahkeme mont üzerinden suçu kanıtlama çabasını geçersiz saydı.

Sosyal medya kullanıcıları işi goygoya vurdu. Birbirinden komik yorumlar geldi.

Sosyal medya kullanıcıları işi goygoya vurdu. Birbirinden komik yorumlar geldi.
Buyurun beraber bakalım...

Buyurun beraber bakalım...
👇

👇
👇

👇
👇

👇
Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
