"Yargıda Külkedisi Denemesi": Suçluyu Bulmak İçin Mont Denettirilen Şüpheliler Goygoy Malzemesi Oldu

Olay yerinde yakalanan ve daha önce benzer suçlardan sabıkası bulunan şüphelilere, duruşma salonunda tek tek mont giydirildi.

Montun bedenine uyan iki sanık, 18’er yıl hapis cezasına mahkûm edildi.

Bursa Hakimiyet'in haberine göre, Bursa’da Yunus timleri tarafından durdurulan araçta yere atılan monttan 556 gram yasaklı madde ve 126 bin TL çıktı. Sanıklar montun kendilerine ait olmadığını iddia etti. Dava sürecinde mont deneme yöntemi uygulansa da net bir sonuç alınamadı. E.C. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, Emrah Işık ve Murat Can Kunter tutuklandı. Ancak mahkeme mont üzerinden suçu kanıtlama çabasını geçersiz saydı.