"Bu Kadar Pis Olduğunu Bilmiyordum": Kocasının Uçakta Yaptığı Şeyden Dolayı Dehşete Kapılan Kadın

Yetmezmiş gibi tuvalete giderken ayakkabılarını giymemesiyle şoke oldu. Kadın, 'Ben temizlik hastasıyım, kocamın bu kadar pis olduğunu bilmiyordum.' ifadelerini kullandı.

Olay, uçaktan indiklerinde otelde de devam etti; kocası duş almadan yatağa gitmişti. Kadın, bu durumu nasıl aşabileceğini sordu.

MailOnline’a yanıt veren uzman Jane Green, kadının yaşadığı rahatsızlığı anladığını belirterek zamanla olayın “komik bir anı” haline gelebileceğini söyledi. Green, kadına kocasıyla açıkça konuşmasını ve ortak bir çözüm aramalarını tavsiye etti.