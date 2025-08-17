onedio
"Bu Kadar Pis Olduğunu Bilmiyordum": Kocasının Uçakta Yaptığı Şeyden Dolayı Dehşete Kapılan Kadın

Uçak
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 16:25

Bir kadın, ilk uzun mesafe uçuşunda kocasının davranışları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını anlattı. Uçak yolculuğu sırasında yaşanan bu olay çiftin ilişkisine gölge düşürdü. Kadın, yaşadığı tiksinti duygusunu hâlâ atlatamadığını söylüyor.

İşte detaylar...

Bir kadın, kocasıyla tatile giderken uçakta yaşadığı utanç verici bir olayı paylaştı.

Kadın, daha önce ABD içinde kocasıyla sorunsuz seyahat ettiklerini, ancak uzun uçuşun farklı bir deneyim olduğunu belirtti. Uçuşun ilk birkaç saati sorunsuz geçerken, kocasının kısa bir uyku için 'rahatlama' çabaları işleri değiştirdi.

Kadının anlattığına göre, kocası göz maskesi ve boyun yastığını yerleştirdikten sonra ayakkabı ve çoraplarını çıkardı.

Yetmezmiş gibi tuvalete giderken ayakkabılarını giymemesiyle şoke oldu. Kadın, 'Ben temizlik hastasıyım, kocamın bu kadar pis olduğunu bilmiyordum.' ifadelerini kullandı.

Olay, uçaktan indiklerinde otelde de devam etti; kocası duş almadan yatağa gitmişti. Kadın, bu durumu nasıl aşabileceğini sordu.

MailOnline’a yanıt veren uzman Jane Green, kadının yaşadığı rahatsızlığı anladığını belirterek zamanla olayın “komik bir anı” haline gelebileceğini söyledi. Green, kadına kocasıyla açıkça konuşmasını ve ortak bir çözüm aramalarını tavsiye etti.

