onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Quentin Tarantino, 10. Filmi The Movie Critic’i Neden İptal Ettiğini Açıkladı

Quentin Tarantino, 10. Filmi The Movie Critic’i Neden İptal Ettiğini Açıkladı

Quentin Tarantino
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2025 - 17:05

Quentin Tarantino, uzun süredir merakla beklenen son filmi The Movie Critic’i iptal ettiğini açıkladı. Usta yönetmen, projeyi yazarken keyif aldığını ancak filme dönüştürme aşamasında aynı heyecanı hissetmediğini söyledi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Quentin Tarantino, geçtiğimiz yıl son filmi olacağı duyurulan The Movie Critic projesini iptal ettiğini resmen açıkladı.

Quentin Tarantino, geçtiğimiz yıl son filmi olacağı duyurulan The Movie Critic projesini iptal ettiğini resmen açıkladı.

İki Oscar ödüllü yönetmen, kararının ardındaki sebepleri “The Church of Tarantino” podcast’inde paylaştı.

Tarantino, aslında hikâyeyi ilk etapta sekiz bölümlük bir dizi olarak yazdığını, ardından uzun metrajlı filme dönüştürdüğünü söyledi. Ancak ön prodüksiyon aşamasında heyecanını yitirdiğini dile getirdi:

“Aslında yazdığım şeyi çok beğeniyordum ama dramatize etmeye gelince aynı heyecanı duymadım. Yazarken çok keyif aldım fakat filme dönüştürme aşamasında beklediğim gibi olmadı. Bu yüzden fişi çektim.”

Yönetmenin anlattığına göre film, 1977 Kaliforniya'sında geçiyor ve gerçek bir kişiden esinleniyordu.

Yönetmenin anlattığına göre film, 1977 Kaliforniya'sında geçiyor ve gerçek bir kişiden esinleniyordu.

Senaryodaki karakter, ünlü olmayan fakat bir dergi için film eleştirileri yazan biriydi. Tarantino, bu hikâyeyi kendine meydan okuma olarak gördüğünü fakat “bir film eleştirmenini ilgi çekici kılma fikrinin sınırlı bir cazibesi olduğunu” kabul etti.

The Movie Critic, dönem ve atmosfer açısından Once Upon a Time… in Hollywood’un ruhani bir devamı olarak kurgulanmıştı. Ancak Tarantino, iki film arasında herhangi bir karakter bağlantısı olmadığının altını çizdi ve “Cliff Booth’un orada olduğu falan tamamen uydurma” diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Ünlü yönetmen şimdi son filmi için “yeniden çizim tahtasına” döndüğünü belirtiyor. Bu sırada Brad PittOnce Upon a Time… in Hollywood’daki karakteri Cliff Booth’u, David Fincher imzalı Netflix yapımı The Adventures of Cliff Boothfilminde yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Tarantino’nun sinemaya vereceği nihai veda için hangi projeyi seçeceği ise şimdilik gizemini koruyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın