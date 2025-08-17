Quentin Tarantino, 10. Filmi The Movie Critic’i Neden İptal Ettiğini Açıkladı

Senaryodaki karakter, ünlü olmayan fakat bir dergi için film eleştirileri yazan biriydi. Tarantino, bu hikâyeyi kendine meydan okuma olarak gördüğünü fakat “bir film eleştirmenini ilgi çekici kılma fikrinin sınırlı bir cazibesi olduğunu” kabul etti.

The Movie Critic, dönem ve atmosfer açısından Once Upon a Time… in Hollywood’un ruhani bir devamı olarak kurgulanmıştı. Ancak Tarantino, iki film arasında herhangi bir karakter bağlantısı olmadığının altını çizdi ve “Cliff Booth’un orada olduğu falan tamamen uydurma” diyerek söylentilere son noktayı koydu.

Ünlü yönetmen şimdi son filmi için “yeniden çizim tahtasına” döndüğünü belirtiyor. Bu sırada Brad Pitt, Once Upon a Time… in Hollywood’daki karakteri Cliff Booth’u, David Fincher imzalı Netflix yapımı The Adventures of Cliff Boothfilminde yeniden canlandırmaya hazırlanıyor.

Tarantino’nun sinemaya vereceği nihai veda için hangi projeyi seçeceği ise şimdilik gizemini koruyor.