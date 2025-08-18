onedio
İlk Sıradaki Şaşırttı: Astrolog, Evlenilecek 3 Erkek Burcu Açıkladı

Metehan Bozkurt
19.08.2025 - 00:23

Astrolog Tuğba Karadayı, evlilik için en ideal erkek burçlarını sıraladı. Listenin ilk sırasında beklenmedik bir burç yer alırken, devamında Aslan, Oğlak, Koç ve Akrep dikkat çekti.

İşte o anlar:

Astrolog Tuğba Karadayı, evlenilecek 3 erkek burcunu açıkladı.

İlk sıradaki burç 'Ne alaka yahu?' dedirtse de sırasıyla listede Aslan Oğlak Koç ve Akrep yer aldı.

