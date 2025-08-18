onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Öpücük Kamerası, Sydney Sweeney ve Annabelle: Küreselde Sosyal Medya Kullanıcıları Neleri Konuştu?

Öpücük Kamerası, Sydney Sweeney ve Annabelle: Küreselde Sosyal Medya Kullanıcıları Neleri Konuştu?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 01:20

2025’in Mayıs-Ağustos ayları, sosyal medyada birbiri ardına patlayan utandırıcı, absürt ve tartışmalı anlarla doluydu. TikTok, X ve Instagram, bireylerin beklenmedik şekilde yakalandığı ya da alay konusu olduğu olayları milyonlara taşıdı. Bir konserde öpüşmesi beklenen çiftin kariyerini sarsan skandalından, bir reklamın yanlış anlaşılan kelime oyununun linç dalgasına dönüşmesine kadar birbirinden farklı olaylar viral oldu.

İşte sosyal medyada en çok konuşulanlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Coldplay Konseri Kiss Cam Skandalı

Coldplay Konseri Kiss Cam Skandalı

Boston’daki Coldplay konserinde, “kiss cam” kamerası bir çifti yakaladı. Çiftin utangaç tepkisi ve Chris Martin’in sahneden yaptığı espriler o anları viral hale getirdi. Çiftin Astronomer şirketinin CEO’su Andy Byron ve HR yöneticisi Kristin Cabot olduğunu ortaya çıktı. İddialar, Byron’ın evli olması ve olayın bir skandala dönüşmesiyle büyüdü; ikisi de istifa etti.

Love Island Programındaki “Ben Anneyim” Goygoyu

Love Island Programındaki “Ben Anneyim” Goygoyu

Love Island yarışmacısının canlı yayında yaptığı “Ben anneyim” itirafı, garip bir sessizlikle karşılandı. TikTok’ta kullanıcılar, bu anı bebek aksesuarlarıyla yeniden canlandırarak alay etti. Videolar, yarışmacının utanç verici anını absürt bir komediye dönüştürdü.

Avril Lavigne “Complicated” Dans Fiyaskosu

Avril Lavigne “Complicated” Dans Fiyaskosu

Avril Lavigne’in “Complicated” şarkısına eşlik eden senksiz, abartılı dans videoları, özellikle erkek kullanıcılar arasında TikTok’ta yayıldı. Danslar, bilinçli olarak kötü koreografiyle alaycı bir tonda yapıldı, izleyenleri hem güldürdü hem utandırdı.

Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss

Newcastle doğumlu Jack Kay isimli bir adam Ibiza’da dans ederken Zero Six West’in TikTok videosuyla (@zerosixwestibiza) “Ibiza Final Boss” oldu; kase kesim saçı ve dansıyla 18 milyon izlenen video, X’te #IbizaFinalBoss trendi ve “Lego figürü” memleriyle patladı, Kay utancı lehine çevirip Instagram’da (@jack.kayy1) 28 bin takipçi kazanıp turneye çıktı.

Annabelle'in Kaçışı

Annabelle'in Kaçışı

New Orleans’ta “perili” Annabelle bebeğin tur sırasında hapishaneden kaçtı ve akabinde yangın yaşandı. Sosyal medya kullanıcıları, bebeği suçlayarak organizatörleri (Ghost City Tours) hedef aldı; bazıları ölüm tehditleri gönderdi. Organizatörler, suçlamaların absürtlüğüne rağmen linçle mücadele etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabah Rutinini Paylaşan Garip Adam

Sabah Rutinini Paylaşan Garip Adam

Fitness fenomeni Ashton Hall, Instagram’da paylaştığı sabah rutini videosuyla viral oldu; 03:50’de uyanıp ağzındaki bandı çıkarma, buzlu suya yüz daldırma, muz kabuğuyla cilt bakımı, X’te @tipsformenx tarafından paylaşılınca 466 milyon görüntülenerek akım haline geldi dönüştü; kullanıcılar “6 saat saçmalık için 4’te uyanıyor” gibi yorumlarla alay ederken MrBeast ve Borussia Dortmund da tartışmaya katıldı.

American Eagle Reklamı ve “Jeans/Genes” Tartışması

American Eagle Reklamı ve “Jeans/Genes” Tartışması

Sydney Sweeney’nin American Eagle reklamındaki “jeans” ve “genes” kelime oyunu, öjenik ve ırkçılık suçlamalarına yol açtı. Sweeney ve marka, sosyal medyada alay konusu oldu; bazıları Sweeney’nin “mükemmel genler” imajını tiye aldı. Marka özür dilese de tartışma gittikçe yayıldı.

Miss Buttaface Yarışması

Miss Buttaface Yarışması

Howard Stern Show’un 2004’te Las Vegas’ta düzenlediği bu yarışma, “butterface” (vücudu güzel ama yüzü çekici bulunmayan kadınlar için kullanılan argo bir terim) konseptine dayanıyordu. Katılımcılar, bikiniyle sahneye çıkıyor ve kafalarına kese kağıdı geçiriliyordu. Jüri (Howard Stern, Artie Lange, Robin Quivers ve Rob Schneider gibi isimler) ve seyirciler, kadınların yüzlerini gördüklerinde alaycı yorumlar yapıyordu. Stacy adlı yarışmacı, bu segmentte özellikle öne çıktı ve 2025’te bu anın klibi sosyal medyada yeniden viral oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın