Öpücük Kamerası, Sydney Sweeney ve Annabelle: Küreselde Sosyal Medya Kullanıcıları Neleri Konuştu?

Howard Stern Show’un 2004’te Las Vegas’ta düzenlediği bu yarışma, “butterface” (vücudu güzel ama yüzü çekici bulunmayan kadınlar için kullanılan argo bir terim) konseptine dayanıyordu. Katılımcılar, bikiniyle sahneye çıkıyor ve kafalarına kese kağıdı geçiriliyordu. Jüri (Howard Stern, Artie Lange, Robin Quivers ve Rob Schneider gibi isimler) ve seyirciler, kadınların yüzlerini gördüklerinde alaycı yorumlar yapıyordu. Stacy adlı yarışmacı, bu segmentte özellikle öne çıktı ve 2025’te bu anın klibi sosyal medyada yeniden viral oldu.