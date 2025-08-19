onedio
İlginç Bir Yöntemle Yaklaşık 35 Kilo Veren Kadın Deneyimlerini Paylaştı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 15:06

Yaklaşık 35 kilo veren bir kadın, sıra dışı yöntemini ve süreçte yaşadıklarını paylaştı. Bu ilginç yöntem sayesinde uzun süredir düzene girmeyen uyku düzenini de düzelttiğini dile getiriyor.

İşte detaylar...

Kilo vermek malumunuz...

Bir TikTok kullanıcısı, tamamen doğal bir yöntemle kilo vererek 20 bedenden 12 bedene düştüğünü paylaştı. Üstelik bu süreç onun uykusunu da düzene sokmuş.

Genç kadın, pahalı ilaçlara gerek kalmadan formunu nasıl koruduğunu gösterdi. TikTok’ta @biffgoudiebkup kullanıcı adıyla paylaştığı videoda, kilo kaybının sırrının “meyve orucu” olduğunu açıkladı.

Meyve orucu, birkaç gün boyunca sadece meyve tüketmeyi içeriyor. Karpuz, elma gibi düşük kalorili ve su oranı yüksek meyveler sayesinde kısa sürede kilo vermek mümkün olabiliyor. Bunun yanında sindirim sistemi üzerinde de etkili olabiliyor; bazıları daha az şişkinlik hissettiğini söylüyor.

Uzmanlar ise dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Ani ve yüksek lif alımı, sindirimi zorlayabilir ve kramp, gaz gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle meyve orucu kısa süreli uygulanmalı ve sonrasında dengeli bir beslenme planı takip edilmeli.

TikTok kullanıcısı ayrıca uykusundaki değişiklikten de bahsetti: “Meyve orucunun dördüncü günü, yıllardır ilk kez tam 12 saat uyudum,” dedi. Meyve tüketiminin uyku kalitesini artırdığına dair doğrudan kanıt olmasa da, bazı meyveler (örneğin kivi, vişne ve ananas) uyku düzenini destekleyebiliyor.

