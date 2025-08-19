İlginç Bir Yöntemle Yaklaşık 35 Kilo Veren Kadın Deneyimlerini Paylaştı

Ani ve yüksek lif alımı, sindirimi zorlayabilir ve kramp, gaz gibi problemlere yol açabilir. Bu nedenle meyve orucu kısa süreli uygulanmalı ve sonrasında dengeli bir beslenme planı takip edilmeli.

TikTok kullanıcısı ayrıca uykusundaki değişiklikten de bahsetti: “Meyve orucunun dördüncü günü, yıllardır ilk kez tam 12 saat uyudum,” dedi. Meyve tüketiminin uyku kalitesini artırdığına dair doğrudan kanıt olmasa da, bazı meyveler (örneğin kivi, vişne ve ananas) uyku düzenini destekleyebiliyor.