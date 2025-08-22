onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
İyi Niyetlerinin Kurbanı Oluyorlar: Kolayca Kandırılabilen En Saf Burçlar

İyi Niyetlerinin Kurbanı Oluyorlar: Kolayca Kandırılabilen En Saf Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 11:37

Astrolojide bazı burçlar fazla temkinliyken, bazıları ise herkese güvenmeye meyillidir. İyi niyetleri ve saf kalpleriyle öne çıkan bu burçlar, kolayca kandırılabilmeleriyle bilinir. İşte iyi niyetlerinin kurbanı olan en saf burçlar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Balık Burcu

Zodyağın en hayalperest burcu olan Balık, herkesi kendi iyi kalpleriyle eş değer görür. Birine güvendiklerinde sorgulamadan inanabilirler. Duygularıyla hareket ettikleri için manipülasyona açık olmaları şaşırtıcı değildir.

Terazi Burcu

İnsanları kırmaktan çekinen ve uyum arayan Teraziler, karşısındaki kişiye güven verme eğilimindedir. Fazla kibar ve uzlaşmacı yapıları, zaman zaman onların iyi niyetinin suiistimal edilmesine yol açar.

Yengeç Burcu

Yengeç Burcu

Sevdiklerini koruma ve kollama içgüdüsüyle hareket eden Yengeç, söz konusu aile ya da yakın çevre olduğunda kolay ikna olabilir. Kalplerindeki duygusal bağ, mantığın önüne geçtiğinde kandırılmaları işten bile değildir.

Yay Burcu

Macera arayışında olan Yay, çoğu zaman detaylarla uğraşmak istemez. Anı yaşama hevesi, kimi zaman başkalarının vaatlerine inanmasına neden olabilir. İyimser bakış açıları, onları gerçeklerden uzaklaştırabilir.

Boğa Burcu

Her ne kadar sağlam ve kararlı bir burç olsa da, Boğalar sevdikleri kişilerden gelen sözlere kolayca inanabilir. Güven duydukları birini sorgulamak istemezler; bu da onların zaman zaman yanıltılmasına sebep olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın