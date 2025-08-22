onedio
Telefonunu Bırakmayan Güvenlikten Banu Berberoğlu'na Sorulan İlginç Soruya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Telefonunu Bırakmayan Güvenlikten Banu Berberoğlu'na Sorulan İlginç Soruya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 15:16

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Hazırsanız, başlayalım...

Kendimizi şımartalım dersek...

twitter.com

Tekrardan aramıza döndü...

twitter.com

Tam olarak oradayız.

twitter.com

Kilitlenip kalırız...

twitter.com
👇

twitter.com

Şöyle bir şans lazım.

twitter.com

Galiba hepimiz böyleyiz.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
Yarın görüşmek üzere...

twitter.com

