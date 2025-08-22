Telefonunu Bırakmayan Güvenlikten Banu Berberoğlu'na Sorulan İlginç Soruya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Cuma günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀