Microsoft'un Türk CEO'su Mustafa Süleyman Uyardı: “Yapay Zeka Psikozu” Tehlikesi Büyüyor
Microsoft’un Yapay Zekâ Başkanı ve Türk kökenli CEO’su Mustafa Süleyman, yapay zekaya aşırı güvenin yeni bir psikolojik risk oluşturduğunu söyledi. “Yapay zeka psikozu” adını verdiği bu durumun insanları gerçeklikten kopararak sağlıksız bir bağımlılığa sürüklediğini vurguladı. Uzmanlar da bu tehlikenin sosyal medyanın ilk dönemlerindeki etkiyle benzerlik taşıdığı görüşünde.
Microsoft’un Yapay Zekâ Başkanı ve DeepMind’in kurucularından Mustafa Süleyman, “yapay zekâ psikozu” adını verdiği yeni bir risk konusunda uyarıda bulundu.
Son dönemde bazı kişilerin yapay zekâ ile romantik ilişki kurduklarına inandıkları, gizli özellikler keşfettiklerini sandıkları ya da olağanüstü güçlere sahip olduklarını düşündükleri haberleri gündeme geldi.
Tıp uzmanları da benzer endişeleri paylaşıyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
