Microsoft'un Türk CEO'su Mustafa Süleyman Uyardı: “Yapay Zeka Psikozu” Tehlikesi Büyüyor

Metehan Bozkurt
22.08.2025 - 14:16

Microsoft’un Yapay Zekâ Başkanı ve Türk kökenli CEO’su Mustafa Süleyman, yapay zekaya aşırı güvenin yeni bir psikolojik risk oluşturduğunu söyledi. “Yapay zeka psikozu” adını verdiği bu durumun insanları gerçeklikten kopararak sağlıksız bir bağımlılığa sürüklediğini vurguladı. Uzmanlar da bu tehlikenin sosyal medyanın ilk dönemlerindeki etkiyle benzerlik taşıdığı görüşünde.

Microsoft’un Yapay Zekâ Başkanı ve DeepMind’in kurucularından Mustafa Süleyman, “yapay zekâ psikozu” adını verdiği yeni bir risk konusunda uyarıda bulundu.

X üzerinden yaptığı paylaşımda Süleyman, yapay zekâ sistemlerinin bilinçli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını, ancak insanların bu algıya kapılarak yapay zekâya sağlıksız bir şekilde bağımlı hale gelmeye başladığını vurguladı. Özellikle ChatGPT, Claude ve Grok gibi sohbet robotları üzerinden gelişen bu durumun giderek yaygınlaştığını belirtti.

Son dönemde bazı kişilerin yapay zekâ ile romantik ilişki kurduklarına inandıkları, gizli özellikler keşfettiklerini sandıkları ya da olağanüstü güçlere sahip olduklarını düşündükleri haberleri gündeme geldi.

İskoçya’da yaşanan bir olayda ise bir adam, ChatGPT’nin kendisine milyonlarca sterlin kazandırdığına inanarak ağır bir psikolojik çöküntü yaşamıştı.

Tıp uzmanları da benzer endişeleri paylaşıyor.

Great Ormond Street Hastanesi’nden Dr. Susan Shelmerdine, yapay zekâ araçlarının aşırı kullanımının potansiyel bir ruh sağlığı risk faktörü haline gelebileceğini ifade etti. Bangor Üniversitesi’nden Profesör Andrew McStay ise bu durumu sosyal medyanın toplumsal etkilerinin ilk dönemine benzeterek, önümüzdeki yıllarda daha ciddi sonuçlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

