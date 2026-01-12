onedio
Gaziantep'te Bir Özel Okulun Velilerinin Kurduğu "Villalı Anneler" Grubu Gündem Oldu

Gaziantep'te Bir Özel Okulun Velilerinin Kurduğu "Villalı Anneler" Grubu Gündem Oldu

12.01.2026 - 16:10

On binlerce veli çocuğunu aylık ücretlerinin pek çok ücretli çalışanın hayalini bile kuramadığı rakamlara yükseldiği özel okullarda okutuyor. Yıllığı 1 milyon lirayı bulabilen özel okullar sınıf ayrımı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Ancak özel okulların içinde de ayrı grupların olduğu söylentileri sık sık duyuluyor. Gaziantep'te bir özel okulun velilerinin kurduğu 'Villalı Anneler' grubu ise sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi. Aktarılanlara göre bu veliler görgüsüzlükleri ve çocuklarını da bu şekilde yetiştirmeleri ve zorbalık olaylarıyla diğer velilerin de tepkilerinin odağında.

Antep Gündemi isimli hesabın paylaşımı şöyle;

Antep Gündemi isimli hesabın paylaşımı şöyle;

Görgüsüzlükleri paçalarından akan, kocalarının altlarına çektiği büyük arabaların içindeki bu küçük beyinli veliler, gruba villası olmayanı almıyor, onlarla görüşmüyor.

Ama sorun, artık neresine botoks yapacağını şaşıran bu güruhun bu görgüsüzlüğü değil.

Villalı gruplarında istedikleri haltı yiyebilirler. 

Annelerin bu yaklaşımını gören bir çocuk sınıftaki bir arkadaşını villa meselesinden dolayı dışlıyor.

Bir çocuk bu durumdan dolayı saatlerce ağlıyor.

Tabii tepkiler de şöyleydi;

Tabii tepkiler de şöyleydi;
