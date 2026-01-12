Gaziantep'te Bir Özel Okulun Velilerinin Kurduğu "Villalı Anneler" Grubu Gündem Oldu

On binlerce veli çocuğunu aylık ücretlerinin pek çok ücretli çalışanın hayalini bile kuramadığı rakamlara yükseldiği özel okullarda okutuyor. Yıllığı 1 milyon lirayı bulabilen özel okullar sınıf ayrımı tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Ancak özel okulların içinde de ayrı grupların olduğu söylentileri sık sık duyuluyor. Gaziantep'te bir özel okulun velilerinin kurduğu 'Villalı Anneler' grubu ise sosyal medyada en çok konuşulan olaylardan biri haline geldi. Aktarılanlara göre bu veliler görgüsüzlükleri ve çocuklarını da bu şekilde yetiştirmeleri ve zorbalık olaylarıyla diğer velilerin de tepkilerinin odağında.