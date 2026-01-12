Kar ve Soğuk Havanın Türkiye’yi Terk Edeceği Tarih Belli Oldu
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Uzmanların beklediği kadar kar yağışı olmasa da hava sıcaklıkları birçok kentte eksi derecelere kadar gerilemiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de etkili olan yağışlı sistem ve soğuk hava dalgası çarşamba günü itibarıyla ülkeyi terk edecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası, beklentilerin altında kar yağışına neden oldu.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?
