Kar ve Soğuk Havanın Türkiye'yi Terk Edeceği Tarih Belli Oldu

Kar ve Soğuk Havanın Türkiye’yi Terk Edeceği Tarih Belli Oldu

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 22:54

Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisinde. Uzmanların beklediği kadar kar yağışı olmasa da hava sıcaklıkları birçok kentte eksi derecelere kadar gerilemiş durumda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de etkili olan yağışlı sistem ve soğuk hava dalgası çarşamba günü itibarıyla ülkeyi terk edecek. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası, beklentilerin altında kar yağışına neden oldu.

Türkiye’de etkili olan soğuk hava dalgası, beklentilerin altında kar yağışına neden oldu.

12 Ocak Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte okullar tatil edildi. 13 Ocak Salı günü ise kar tatili olan illerin sayısında ciddi düşüş yaşandı.

Uzmanların beklediği kadar yağış olmadı; ancak hava sıcaklıkları birçok kentte eksi derecelerin altına düştü.

Meteorolojik verilere göre, 13 Ocak Salı günü Marmara’nın doğusunda, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun tamamında kar ve karla karışık yağmur etkisini sürdürecek.

14 Ocak Çarşamba günü ise sıcaklıklar, başta batı bölgeleri olmak üzere birçok kentte artacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, çarşamba gününden itibaren üç büyük ilde de yağışlar yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.

İstanbul’da perşembe günü itibarıyla yağışlı hava tamamen etkisini yitirirken, sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Megakentte az bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10 ila 12 derece civarında seyredecek.

Ankara’da hafta başından bu yana yer yer etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini daha durgun bir atmosfere bırakacak. Başkentte çarşamba gününden itibaren yağış beklenmezken, gece ve sabah saatlerinde görülen serin havanın yerini gün içinde artan sıcaklıklara bırakacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 5-6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de ise sıcaklık artışı diğer illere göre daha belirgin hissedilecek. Batıdan gelen ısınma dalgasının etkisiyle İzmir’de çarşamba gününden itibaren güneşli bir hava hâkim olacak. Termometrelerin hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek bahar değerlerine yaklaşması bekleniyor. Sıcaklıkların 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
