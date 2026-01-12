Kar ve Soğuk Havanın Türkiye’yi Terk Edeceği Tarih Belli Oldu

Meteoroloji’nin tahminlerine göre, çarşamba gününden itibaren üç büyük ilde de yağışlar yerini parçalı bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.

İstanbul’da perşembe günü itibarıyla yağışlı hava tamamen etkisini yitirirken, sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi bekleniyor. Megakentte az bulutlu bir gökyüzünün hâkim olacağı ve sıcaklıkların mevsim normalleri seviyesine yükseleceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 10 ila 12 derece civarında seyredecek.

Ankara’da hafta başından bu yana yer yer etkili olan serin ve yağışlı hava, yerini daha durgun bir atmosfere bırakacak. Başkentte çarşamba gününden itibaren yağış beklenmezken, gece ve sabah saatlerinde görülen serin havanın yerini gün içinde artan sıcaklıklara bırakacağı öngörülüyor. Sıcaklıkların 5-6 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

İzmir’de ise sıcaklık artışı diğer illere göre daha belirgin hissedilecek. Batıdan gelen ısınma dalgasının etkisiyle İzmir’de çarşamba gününden itibaren güneşli bir hava hâkim olacak. Termometrelerin hafta ortasından itibaren yükselişe geçerek bahar değerlerine yaklaşması bekleniyor. Sıcaklıkların 17 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.