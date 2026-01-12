13 Ocak Salı Günü Kar Tatili Olan İller Belli Oldu
Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası ülkemizde etkili olurken, 12 Ocak Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte okullar tatil edilmişti. Meteoroloji uzmanlarının tahminleri kadar kar yağışı meydana gelmese de bazı il ve ilçelerde okullar 13 Ocak Salı günü de tatil edildi. İşte kar tatili olan il ve ilçelerin tam listesi.
Tunceli’de tüm okullar tatil edildi.
Kahramanmaraş’ta 10 ilçede okullar tatil edildi.
Ordu’da 13 ilçede okullara kar arası.
13 Ocak Salı günü kar tatili olan diğer il ve ilçeler
