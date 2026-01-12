onedio
13 Ocak Salı Günü Kar Tatili Olan İller Belli Oldu

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.01.2026 - 21:22

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgası ülkemizde etkili olurken, 12 Ocak Pazartesi günü başta İstanbul olmak üzere birçok kentte okullar tatil edilmişti. Meteoroloji uzmanlarının tahminleri kadar kar yağışı meydana gelmese de bazı il ve ilçelerde okullar 13 Ocak Salı günü de tatil edildi. İşte kar tatili olan il ve ilçelerin tam listesi.

Tunceli’de tüm okullar tatil edildi.

Tunceli Valiliği’nden dün yapılan açıklamada, “12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dâhil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş’ta 10 ilçede okullar tatil edildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Andırın, Çağlayancerit, Elbistan, Ekinözü, Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkoğlu, Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Pazarcık ilçelerindeki kırsal mahallelerde bulunan bazı okullar için de 1 gün süreyle tatil kararı alındığı bildirildi.

Ordu’da 13 ilçede okullara kar arası.

Ordu Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçelerindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

13 Ocak Salı günü kar tatili olan diğer il ve ilçeler

Yozgat ve 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

Malatya’da Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde mağduriyet yaşanmaması için kaymakamlıklar tarafından eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiği açıklandı.

İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü okullar kar nedeniyle tatil edilmişti. Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da 13 Ocak Salı günü aralıklı kar yağışı bekleniyor. Valilik okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

İsmail Kahraman
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
