13 Ocak Salı Günü Kar Tatili Olan İller Belli Oldu

Yozgat’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı ile düşük hava sıcaklıklarına bağlı buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan ilçelerinde okulların tatil edildiği açıklandı.

Malatya’da Arapgir, Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde mağduriyet yaşanmaması için kaymakamlıklar tarafından eğitim ve öğretime 1 günlük ara verildiği açıklandı.

İstanbul’da okullar tatil mi?

İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi günü okullar kar nedeniyle tatil edilmişti. Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da 13 Ocak Salı günü aralıklı kar yağışı bekleniyor. Valilik okulların tatil edilmesine ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.