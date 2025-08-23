onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Planladığı Gibi Gitmedi: Gelin Düğün Gününde Stres Nedeniyle Yüz Felci Geçirdi

Planladığı Gibi Gitmedi: Gelin Düğün Gününde Stres Nedeniyle Yüz Felci Geçirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 09:51

Hayallerindeki düğünü için aylarca hazırlık yapan Kelly Stech, büyük gününde beklenmedik bir sağlık krizi yaşadı. Yoğun stres ve baskı, genç gelinin yüz felci geçirmesine neden oldu. Hayatının en mutlu günü Stech için unutulmaz bir sınava dönüştü.

Kaynak: https://nypost.com/2025/08/19/lifesty...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Chicago’da yaşayan 30 yaşındaki Kelly isimli bir kadın, 50 bin dolara mal olan hayallerindeki düğün gününde yüz felci geçirerek gülümseyemez hale geldi.

Chicago’da yaşayan 30 yaşındaki Kelly isimli bir kadın, 50 bin dolara mal olan hayallerindeki düğün gününde yüz felci geçirerek gülümseyemez hale geldi.

Yoğun düğün hazırlıkları ve finansal baskı nedeniyle yaşadığı stres, Stech’in Ramsay Hunt sendromuna yakalanmasına yol açtı. Bu nadir nörolojik rahatsızlık, yüz sinirini etkileyerek yüzde güçsüzlüğe ve işitme sorunlarına neden oluyor.

“Hayatımın en mutlu günüydü ama insanlar mutsuz göründüğümü sanmasın diye endişelendim, çünkü gülümseyemiyordum"

“Hayatımın en mutlu günüydü ama insanlar mutsuz göründüğümü sanmasın diye endişelendim, çünkü gülümseyemiyordum"

Düğünden bir hafta önce sağ kulağında ağrı ve enfeksiyon benzeri şikâyetler başlayan genç kadın, birkaç kez acil servise gitmesine rağmen durumunun ciddiyeti anlaşılamadı. Ancak kısa süre içinde yüzünün sağ tarafını oynatamaz hale geldi ve yoğun tedavi altına alındı.

“Düğünümde içki bile içemedim, çok yorgundum ve acı çekiyordum,” diyen Stech, günler sonra Ramsay Hunt sendromu teşhisi aldı.

“Düğünümde içki bile içemedim, çok yorgundum ve acı çekiyordum,” diyen Stech, günler sonra Ramsay Hunt sendromu teşhisi aldı.

Tedavi sürecinin ardından yüz hareketlerini tamamen geri kazandı. Şimdi ise sekiz aylık hamile olan Stech, benzer süreçten geçen çiftlere şu tavsiyeyi veriyor:

“Ufak detaylara takılmayın, strese girmeyin. Sağlığınızı kaybetmekten daha önemli hiçbir şey yok. Biz daha en başında ‘hastalıkta ve sağlıkta’ sözünün gerçek anlamını yaşadık.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın