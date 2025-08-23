Planladığı Gibi Gitmedi: Gelin Düğün Gününde Stres Nedeniyle Yüz Felci Geçirdi
Kaynak: https://nypost.com/2025/08/19/lifesty...
Hayallerindeki düğünü için aylarca hazırlık yapan Kelly Stech, büyük gününde beklenmedik bir sağlık krizi yaşadı. Yoğun stres ve baskı, genç gelinin yüz felci geçirmesine neden oldu. Hayatının en mutlu günü Stech için unutulmaz bir sınava dönüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Chicago’da yaşayan 30 yaşındaki Kelly isimli bir kadın, 50 bin dolara mal olan hayallerindeki düğün gününde yüz felci geçirerek gülümseyemez hale geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Hayatımın en mutlu günüydü ama insanlar mutsuz göründüğümü sanmasın diye endişelendim, çünkü gülümseyemiyordum"
“Düğünümde içki bile içemedim, çok yorgundum ve acı çekiyordum,” diyen Stech, günler sonra Ramsay Hunt sendromu teşhisi aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın