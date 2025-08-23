onedio
Yaz Tatili Kötü Geçenlerden Geri Dönen Gurursuz Exlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yaz Tatili Kötü Geçenlerden Geri Dönen Gurursuz Exlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
23.08.2025 - 17:22

En sevilen içeriklerimizden son 24 saatin viral tweetleriyle karşınızdayız. Mizahşörlerin favori uygulaması Twitter'da bu sıralar dünya gündemi de kullanıcılara konu oluyor. Bakalım Twitter kullanıcıları bugün neleri mizahlarına alet etmiş, etkileşimleri toplamış?

İyi eğlenceler!

Hazırsanız, başlayalım...

Hazırsanız, başlayalım...
twitter.com

Yaprak dökümü fanları direkt anladı bile...

Yaprak dökümü fanları direkt anladı bile...
twitter.com

Tatsız.

👇

👇
twitter.com

👇

İştahımız kapandı.

İştahımız kapandı.
twitter.com

İyi ki...

İyi ki...
twitter.com

Yarın görüşmek üzere...

