Zincirlikuyu Mezarlığı’na Defnedilen İlk Edebiyatçı Kimdir? Milyoner 25 Aralık Sorusu

Zincirlikuyu Mezarlığı'na Defnedilen İlk Edebiyatçı Kimdir? Milyoner 25 Aralık Sorusu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.12.2025 - 22:11

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 25 Aralık Perşembe günü yarışmacıya yöneltilen “1937’de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir?” sorusu, edebiyat ve tarih bilgisi gerektiren sorular arasında yer aldı.

“1937’de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir?”

A: Abdülhak Hâmid Tarhan

B: Ömer Seyfettin

C: Tevfik Fikret

D: Yahya Kemal Beyatlı

Doğru cevap: A

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
