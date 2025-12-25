Zincirlikuyu Mezarlığı’na Defnedilen İlk Edebiyatçı Kimdir? Milyoner 25 Aralık Sorusu
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 25 Aralık Perşembe günü yarışmacıya yöneltilen “1937’de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilen ilk kişidir?” sorusu, edebiyat ve tarih bilgisi gerektiren sorular arasında yer aldı.
"1937'de vefat eden hangi edebiyatçı aynı zamanda Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?"
