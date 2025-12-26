onedio
Ertelenen Diziden Kutu Bebek Ebrar'ın Son Haline TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kim Milyoner Olmak İster Kızılcık Şerbeti Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
26.12.2025 - 23:44

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

26 Aralık Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, reyting rekoru kırmaya devam ediyor.

Taşacak Bu Deniz ekibi, dizinin çekimlerinin yapıldığı Trabzon'daki Trabzon Film Festivali'ne katıldı. Dizinin senaristleri Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz, Taşacak Bu Deniz'in kaç sezon süreceğini açıkladı.

Detaylar:

Yeni yıl haftası yaklaşırken dizilerin yeni bölümleriyle yayınlanıp yayınlanmayacağı merak yaratıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin haftaya yeni bölümüyle yayınlanacağı düşünülürken Birsen Altuntaş, sebebiyle beraber dizinin akıbetini açıkladı.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünde Sevcan ve Oruç evleniyor.

Oruç ve Sevcan'ın düğününü izleyeceğimiz yeni bölüm öncesinde Sevcan'ı canlandıran Hande Nur Tekin, Instagram hesabından 'Kimsenin heyecanla beklemediği düğün' yazarak Oruç ve Sevcan'ın düğününden fotoğraflar yayınladı.

Detaylar:

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine gündem oldu.

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde bir yarışmacı 300 bin TL'lik soruya geldiğinde büyük riske girdi. Joker hakkı kalmayan yarışmacı, 300 bin TL'lik soruda çekilmek yerine yanıt vermeyi tercih etti. Yanlış yanıt veren yarışmacı, 50 bin TL kazanabildi.

Detaylar:

NOW'ın yeni sezonda yayınlanan Ben Leman dizisi, reyting kurbanı olarak final kararıyla karşı karşıya kalmıştı.

NOW, Ben Leman dizisi hakkında düşük reytingleri nedeniyle final kararı almıştı. Bu hamlenin ardından Ben Leman dizisi fanları, dizinin Disney Plus'a geçmesi için geniş çaplı bir paylaşım etkinliği gerçekleştirdi. Ben Leman'ın Disney'e geçip geçmeyeceği hala belirsizliğini korurken Burçin Terzioğlu'nun Disney Plus'ın Instagram hesabına yazdığı yorum kafaları karıştırdı.

Detaylar:

Yeni yıl sonrası için dizi hazırlıkları devam etse de pek çok kanal, yeni dizi projelerini iptal etti.

Dizi sektöründeki bütçe sıkıntıları nedeniyle pek çok dizi iptal edilmişti. Diziler hakkında iptal kararları gelirken NOW, yeni dizisi Ömür Usta'yı yayınlanlayacağını duyurmuştu. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde yer alacağı Ömür Usta için hazırlıklar sürerken flaş gelişme yaşandı. NOW'ın yeni dizisi ertelendi.

Detaylar:

Bir döneme damga vuran Çocuktan Al Haberi programını muhakkak izlemişsinizdir.

2016-2019 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Çocuktan Al Haberi programında tanıdığımız Ebrar Demirbilek'i muhakkak tanırsınız. Sunucu Evrim Akın'ın 'Kutu Bebek Ebrar' dediği Ebrar Demirbilek, programın ardından oyunculuğa başlamıştı. Kutu Bebek Ebrar'ın son hali bir ödül töreninde ortaya çıktı.

Detaylar:

Taşacak Bu Deniz oyuncuları, Trabzon Film Festivali'nde sevenleriyle bir araya geldi.

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncuları Trabzon Film Festivali kapsamında bir araya geldi. Sevenlerinin sorularını yanıtlayan oyunculardan Onur Dilber, aslen Trabzonlu olduğunu ve setteki arkadaşlarını Trabzonsporlu yapmaya çalıştığını itiraf etti.

Detaylar:

ATV ekranlarının bu sezonki yeni dizilerinden Gözleri Karadeniz final yapmıştı.

Fakat bu kez gündeme oyuncu Kerem Arslanoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı video düştü. “Gözleri Karadeniz” set ekibindeki karavancı Ahmet Emin Yavuk’un hayatını kaybettiği öğrenilirken, Arslanoğlu, kamuoyuna “kazagibi yansıyan sürecin aslında bir şiddet olayı olduğunu iddia ederek “üstü örtülmesin” çağrısı yaptı.

Detaylar:

A.B.İ. dizisinin yeni tanıtım afişleri izleyiciyle buluştu.

Yeni sezonun en çok merak edilen projelerinden A.B.İ., yayınlanan yeni afişleriyle gündemin üst sıralarına yerleşti. Dizinin başrollerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı görseller kısa sürede sosyal medyada dolaşıma girdi.

1 Ocak Perşembe günü Survivor 2026 ilk bölümüyle yayınlanacak.

Ünlüler ve Gönüllüler takımının netleşmesiyle birlikte yarışmacıların tanıtım videoları da geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Şimdiyse Acun Ilıcalı, geçmişten bugüne Survivor’ın açılışını yaptığı araçları paylaştı.

Detaylar:

Güzel oyuncu Şebnem Bozoklu bir süredir ekranlardan uzaktı.

Show TV’de başlayan yeni dizi Rüya Gibi, başlamasıyla birlikte kısa sürede kendini izleyiciye sevdirmeyi başardı. Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Uğur Güneş ve Şebnem Bozoklu gibi ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, hem eğlenceli hem de aksiyon dolu sahneleriyle her hafta nabızları yükseltmeyi başarıyor. Şimdiyse dizinin oyuncusu Şebnem Bozoklu, puding sahnesi için sanat ekibinin kendisine hazırladığı tarifi paylaştı

Detaylar:

Yeni yıla sayılı günler kaldı.

Yılbaşını evde geçirmekten hoşlananlar içinse TV programları hazırlıklara başladı. ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programı da Yılbaşı Özel bölüm yayınlayacak olanlardan. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yeni bölümleriyle birlikte Yılbaşı Özel’in ilk fragmanını yayınlayarak katılacak ünlü isimleri duyurdular.

Detaylar:

