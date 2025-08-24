onedio
İlişkide Bağlanmak İstemeyenlerin Sıkça Kullandığı Can Sıkıcı İfadeler

Metehan Bozkurt
24.08.2025 - 13:08

Bir ilişkiye bağlanmak istemeyen kişiler sözleriyle genellikle niyetlerini açık etmezler. İlişki koçu Kimberly Rae bu tür durumları ve sıkça kullanılan ifadeleri analiz ederek, “yedek seçenek” olduğunuzu anlamanızı sağlayacak işaretleri paylaştı. Bu sayede ilişkide tutarsız davranışları önceden fark etmek mümkün oluyor.

İşte detaylar...

Bir ilişki koçu, bağlanmaya niyeti olmayan kişilerin sıkça kullandığı cümleleri açıkladı.

Kimberly Rae, bu ifadelerin çoğumuzun kulağına tanıdık geleceğini belirtti.

Bağlanmak istemeyenler hangi cümleleri kullanıyor?

Rae, özellikle şu sözlerin dikkat çektiğini söylüyor:

  • “Benimle çıkmak istemezsin.”

  • “Şu an garip bir dönemden geçiyorum.”

  • “Ciddi bir şeye hazır değilim.”

  • “Akışına bırakmayı seviyorum.”

  • “Kendimi hâlâ keşfetmeye çalışıyorum.”

  • “Ne istediğimden emin değilim.”

  • “Sen benim için fazlasıyla iyisin.”

“Yedek Konumda” Olduğunuzu Gösteren İşaretler

Kimberly Rae, birinin gözünde sadece geçici bir seçenek olduğunuzu belli eden üç işareti paylaştı.

1. Düzensiz iletişim: Mesajlar gelişigüzel zamanlarda geliyor ve çoğunlukla konuşmayı ilk kesen karşı taraf oluyor. Bu durum sizi öncelik değil, bir “boş vakit” alternatifi haline getiriyor.

2. Yüzeysel sohbet: İletişim çoğunlukla onların etrafında dönüyor. Karşı taraf sizi derinlemesine tanımaya çalışmıyor, sorular sormuyor. Bildikleri çoğu şey de sizin kendiliğinizden anlattıklarınız oluyor.

3. Plan yapmamak: Geleceğe dair planlar yerine, genellikle “günün ruh haline göre” hareket ediliyor. Bu nedenle iletişim bir sıcak, bir soğuk geliyor.

