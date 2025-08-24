İlişkide Bağlanmak İstemeyenlerin Sıkça Kullandığı Can Sıkıcı İfadeler

Kimberly Rae, birinin gözünde sadece geçici bir seçenek olduğunuzu belli eden üç işareti paylaştı.

1. Düzensiz iletişim: Mesajlar gelişigüzel zamanlarda geliyor ve çoğunlukla konuşmayı ilk kesen karşı taraf oluyor. Bu durum sizi öncelik değil, bir “boş vakit” alternatifi haline getiriyor.

2. Yüzeysel sohbet: İletişim çoğunlukla onların etrafında dönüyor. Karşı taraf sizi derinlemesine tanımaya çalışmıyor, sorular sormuyor. Bildikleri çoğu şey de sizin kendiliğinizden anlattıklarınız oluyor.

3. Plan yapmamak: Geleceğe dair planlar yerine, genellikle “günün ruh haline göre” hareket ediliyor. Bu nedenle iletişim bir sıcak, bir soğuk geliyor.