16 Yaşında Evlendirilip Okutulmayan 51 Yaşındaki Annenin YKS Tercih Sonucu Sizi de Gururlandıracak

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 16:33

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci hayallerine kavuşurken, kimileri de farklı duygular yaşadı. Ancak bu yılın en ilham veren hikâyelerinden biri sınavı kazanan 51 yaşındaki bir anneden geldi. 16 yaşındayken evlendirilen 51 yaşındaki annenin sonucu görenleri gururlandırdı.

YKS tercih sonuçları açıklandı malumunuz...

Türkiye'nin dört bir yanından birçok öğrenciler hem sevindi hem üzüldü. Bazıları her ne kadar istemedikleri yere yeleşseler de gelen sonuçtan gurur duyanlar da vardı.

Bir diğer gurur tablosu da 51 yaşındaki anneden geldi. Kızı, annesinin kazandığı bölümü bu şekilde paylaştı.

@busuuco isimli kullanıcı bu sonucu paylaşarak,

'Bugünkü postum biraz gurur biraz sevinç gözyaşı dolu olacak Annem 51 yaşında üniversiteyi kazandı. Bu bir hayallerinden vazgeçmeme cesareti. Kız çocuğu olduğu için okutulmadı ve daha 16 yaşında babamla evlendi...'

notunu düştü.

"İki çocuk yetiştirdi..."

Kullanıcının bu hikayesine yorumlar gecikmedi.

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

👇

👇

👇

👇

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
zülkarneyn

azmin, iradenin ve öğrenme arzusunun yaşa, şartlara ve engellere boyun eğmediğinin kanıtı. “hiçbir şey için geç değildir” sözünün ete kemiğe bürünmüş hâli

Roomeo

Eger saglam bir psikolojiniz var ise hayallarrinizden vazgeçmeyin eger yok ise hayal bile kurmayın ilk önce kendi kendinize yetmeye çalışın sonu ağır deprasy... Devamını Gör

lily

azmine şapka çıkarılır