16 Yaşında Evlendirilip Okutulmayan 51 Yaşındaki Annenin YKS Tercih Sonucu Sizi de Gururlandıracak
YKS tercih sonuçları açıklandı malumunuz...
Bir diğer gurur tablosu da 51 yaşındaki anneden geldi. Kızı, annesinin kazandığı bölümü bu şekilde paylaştı.
"İki çocuk yetiştirdi..."
Kullanıcının bu hikayesine yorumlar gecikmedi.
Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
Siz neler düşünüyorsunuz?
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
azmin, iradenin ve öğrenme arzusunun yaşa, şartlara ve engellere boyun eğmediğinin kanıtı. “hiçbir şey için geç değildir” sözünün ete kemiğe bürünmüş hâli
Eger saglam bir psikolojiniz var ise hayallarrinizden vazgeçmeyin eger yok ise hayal bile kurmayın ilk önce kendi kendinize yetmeye çalışın sonu ağır deprasy... Devamını Gör
azmine şapka çıkarılır