Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Geçtiğimiz hafta Twitter'da eğlenceli paylaşımlar gördük. Yine ilişkilerini, ailelerini, gördükleri komik sahneleri paylaşanlar da oldu hazırcevaplılıkla alıntılama özelliğinin hakkını veren de... Bakalım geçtiğimiz hafta en çok hangi paylaşımlara gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
Hazırsanız başlayalım...
Yeni nesil ünlü dertleri.
👇
Matematik neydi?
Çok haklı maalesef...
Gerçek boyunu bilen var mı?
Uyum diye buna derim.
Simpsonlar mısınız be?
Yaz tatili iyi geçen var mı cidden?
İştahımız kapandı.
Tekrardan aramıza döndü.
👇
Haftaya görüşmek üzere...
