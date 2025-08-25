onedio
Dokunmadan Duramıyorlar: En Temas Bağımlısı Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
25.08.2025 - 17:32

Bazı insanlar için fiziksel temas, duygusal bağın önemli bir göstergesidir. Astrolojik açıdan bazı burçlar, sevgilerini ve yakınlıklarını sözlerden çok dokunuşlarla ifade etme eğilimindedir. İşte temas bağımlılığıyla öne çıkan burçlar...

Boğa Burcu

Boğalar, fiziksel yakınlığı güven ve sevgi göstergesi olarak değerlendirir. Sarılmak veya el ele tutuşmak, duygusal bağlarını güçlendiren temel iletişim yollarındandır.

Yengeç Burcu

Duygusal bağları yoğun olan Yengeçler, fiziksel teması sık kullanır. Sarılmak ve yakın olmak, kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.

Akrep Burcu

Akrepler için dokunmak, tutku ve bağın en güçlü ifadesidir. Küçük bir temas bile duygusal derinlik yaratabilir ve ilişkilerinde güven unsurunu pekiştirir.

Balık Burcu

Balıklar romantizm ve yakınlığı yoğun bir şekilde deneyimler. Fiziksel temas, onların duygusal iletişiminde merkezi bir rol oynar ve sevdiklerine yakın hissetmelerini sağlar.

