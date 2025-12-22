Bir Diş Hekimi Puanladı: Dişlere En Çok Zarar Veren Yiyecek ve İçecekler

Diş sağlığı sadece fırçalamak ve diş ipi kullanmakla sınırlı değil; günlük beslenme alışkanlıkları da büyük rol oynuyor. Bir diş hekimi, günlük hayatta sık tükettiğimiz besin ve içecekleri dişlere verdikleri zarara göre 10 üzerinden puanladı.

Listeye bakınca bazı sonuçlar hiç de şaşırtıcı değil, bazıları ise 'Bunu beklemiyordum' dedirtiyor 👇