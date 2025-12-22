onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Diş Hekimi Puanladı: Dişlere En Çok Zarar Veren Yiyecek ve İçecekler

Bir Diş Hekimi Puanladı: Dişlere En Çok Zarar Veren Yiyecek ve İçecekler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 11:36

İçerik Devam Ediyor

Diş sağlığı sadece fırçalamak ve diş ipi kullanmakla sınırlı değil; günlük beslenme alışkanlıkları da büyük rol oynuyor. Bir diş hekimi, günlük hayatta sık tükettiğimiz besin ve içecekleri dişlere verdikleri zarara göre 10 üzerinden puanladı. 

Listeye bakınca bazı sonuçlar hiç de şaşırtıcı değil, bazıları ise 'Bunu beklemiyordum' dedirtiyor 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Dişlere en çok zarar veren besin hangisi?

Dişlere en çok zarar veren besin hangisi?

Bir diş hekimi, besinlerin dişlere verdiği zararları 10 üzerinden puanladı. Listenin zirvesinde açık ara çikolata var. En masum görünen ama en tehlikelilerden biri ise şekerli çay. Peynir ise 1 puanla listenin en sonunda yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın