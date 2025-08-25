onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'ne 370 Puanla Giren YKS Öğrencisi Goygoycuların Diline Düştü

Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'ne 370 Puanla Giren YKS Öğrencisi Goygoycuların Diline Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 19:35

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve bazı öğrenciler beklenmedik sürprizlerle karşılaştı. En dikkat çekeni ise, Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü’nü kazanan bir aday oldu. TYT’den 370 puan alan öğrencinin tercihleri sosyal medyada gündem oldu. Haliyle goygoycular da boş durmadı.

İsterseniz, beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

YKS yerleştirme sonuçları açıklandığından bu yana birbirinden farklı sonuçlar gördük.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandığından bu yana birbirinden farklı sonuçlar gördük.

Bu sonuçlardan en ilginci ise Karabük Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Bölümü'nü kazanan bir başka YKS öğrencisiydi.

İlk oturumdan (TYT) 370 puan alan öğrencinin yaptığı tercih dillere fena düştü, goygoy malzemesi oldu.

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...

Gelin, kim neler demiş beraber bakalım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın