Uçuş Görevlisi Bedava Verilen Bu Hizmeti Kullanma Konusunda Uyardı: "Hiç Temiz Değil..."

Uçuş Görevlisi Bedava Verilen Bu Hizmeti Kullanma Konusunda Uyardı: "Hiç Temiz Değil..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 21:38

Uçak yolculuklarında üşüyen yolcular için kurtarıcı gibi görünen o bedava hizmetin aslında düşündüğünüzden çok daha pis olabileceği ortaya çıktı. 20 yıllık bir uçuş görevlisi, “sakın kullanmayın” diyerek şok eden detayları paylaştı.

20 yıldır çalışan deneyimli kabin memuru Natalie Magee, yolcuların uçaklarda asla yapmaması gereken bir şeyi açıkladı.

Sosyal medyada paylaştığı tecrübeleriyle dikkat çeken Magee, “bedava” diye verilen bir hizmetin aslında düşündüğünüzden çok daha hijyensiz olduğunu söyledi.

Uçak yolculuklarında kabin sıcaklığının düşmesiyle yolcular battaniyelere ihtiyaç duyabiliyor.

Özellikle gece uçuşlarında verilen bu ücretsiz battaniyeler, yolcuların çoğu için kurtarıcı gibi görünebilir. Ancak Magee’ye göre işin perde arkası hiç de iç açıcı değil.

Kabin memuru, battaniyelerin üzerinde saç, yemek artıkları, vücut sıvıları ve hatta küf olabileceğini belirtiyor. Yolcuların battaniyeleri burnunu silmekten yere dökülen içecekleri temizlemeye, hatta tırnak kesmeye kadar her şey için kullandığını söyleyen Magee, gördüğü en rahatsız edici manzarayı da şöyle aktardı:

“Bir yolcu, battaniyeyi bebeğinin altını değiştirmek için kullandı. Ve bu battaniyeler her zaman yıkanmıyor.”

Magee’nin iddiasına göre, uluslararası uçuşlarda battaniyeler toplanıp sıcak suda yıkanarak poşetlenip yeniden dağıtılıyor.

Ancak kısa mesafeli, iç hat uçuşlarında durum farklı: “Bize çoğu zaman sadece katlayıp tekrar yerine koymamız söyleniyor.”

Bu yüzden uzman kabin memuru, yolculara net bir tavsiye veriyor. Eğer battaniye paketlenmiş şekilde mühürlü değilse, kullanmayın. Uçakta üşümemek için kendi battaniyenizi götürmek en hijyenik çözüm.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
