Uçuş Görevlisi Bedava Verilen Bu Hizmeti Kullanma Konusunda Uyardı: "Hiç Temiz Değil..."

Özellikle gece uçuşlarında verilen bu ücretsiz battaniyeler, yolcuların çoğu için kurtarıcı gibi görünebilir. Ancak Magee’ye göre işin perde arkası hiç de iç açıcı değil.

Kabin memuru, battaniyelerin üzerinde saç, yemek artıkları, vücut sıvıları ve hatta küf olabileceğini belirtiyor. Yolcuların battaniyeleri burnunu silmekten yere dökülen içecekleri temizlemeye, hatta tırnak kesmeye kadar her şey için kullandığını söyleyen Magee, gördüğü en rahatsız edici manzarayı da şöyle aktardı:

“Bir yolcu, battaniyeyi bebeğinin altını değiştirmek için kullandı. Ve bu battaniyeler her zaman yıkanmıyor.”