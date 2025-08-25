Uçuş Görevlisi Bedava Verilen Bu Hizmeti Kullanma Konusunda Uyardı: "Hiç Temiz Değil..."
20 yıldır çalışan deneyimli kabin memuru Natalie Magee, yolcuların uçaklarda asla yapmaması gereken bir şeyi açıkladı.
Uçak yolculuklarında kabin sıcaklığının düşmesiyle yolcular battaniyelere ihtiyaç duyabiliyor.
Magee’nin iddiasına göre, uluslararası uçuşlarda battaniyeler toplanıp sıcak suda yıkanarak poşetlenip yeniden dağıtılıyor.
