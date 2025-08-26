Bunlara Dikkat: Partnerinizin Sizden Yavaş Yavaş Uzaklaştığını Gösteren 6 Önemli İşaret

1. Sizinle zaman geçirmemeye başlar

Sevgi dolu bir insan, sizinle vakit geçirmeyi öncelik hâline getirir. Ama birden sürekli meşgul olduğunu söylüyorsa, “Yakında görüşürüz” gibi sözlerle oyalıyorsa bu, aslında uzaklaştığının işareti olabilir. Eğer böyle bir durum fark ederseniz, duygularını açıkça konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü gerçekten seven biri, kar yağsa bile sizi görmek için yol alır.

2. Ortak geleceğinizi önceliklendirmez

Tatiller, geziler veya geleceğe dair planlar artık konuşulmuyorsa, ilgisinin azaldığı anlamına gelebilir. Planlardan kaçınmak, geleceğinizi ciddiye almadığını gösterir. Bu durumda, nazik ama net bir şekilde hislerinizi dile getirmek önemli.

3. Ulaşılmaz olur

Telefonları geç açmak, mesajlara geç cevap vermek, zamanla giderek daha az ulaşılır hâle gelmek… Bunlar, ilişkiyi doğal olarak sona erdirmeye doğru giden sinyallerdir. Böyle bir durum varsa, dürüst olun ve partnerinizle hisleri üzerine konuşun.

4. Küçük şeylerde sinirlenir

Hiç önemli olmayan konularda sürekli tartışma çıkarmaya başlaması, onun ilgisinin azaldığını gösterebilir. Gerçekten seven biri küçük detaylara takılmaz. Partnerinizin eleştirileri arttıysa, dikkatle gözlemleyin.

5. Savunmacı davranır

Duygularınız dile getirildiğinde hemen savunmaya geçiyorsa, artık açık iletişim kurmak istemediğinin işaretidir. Partneriniz, davranışlarını fark etmesine rağmen değişmeye kapalıysa, bu ilişkinin gidişatını sorgulamanın zamanı gelmiş demektir.

6. Duygusal olarak uzaklaşır

Yanınızda olmasına rağmen sanki milyonlarca kilometre uzakmış gibi hissettiren bir mesafe… Telefon konuşmaları kısa ve zoraki, planlar “belki”yle doluysa, artık ilişkinin duygusal bağını kaybettiğini söyleyebiliriz. Unutmayın: Mesafe, mesafe doğurur ve iletişim neredeyse tamamen yok olur.