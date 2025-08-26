onedio
Bunlara Dikkat: Partnerinizin Sizden Yavaş Yavaş Uzaklaştığını Gösteren 6 Önemli İşaret

Bunlara Dikkat: Partnerinizin Sizden Yavaş Yavaş Uzaklaştığını Gösteren 6 Önemli İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 13:28

İlişkinizde her şey yolunda gibi görünebilir ama küçük işaretler, partnerinizin sizden yavaş yavaş uzaklaştığını fısıldıyor olabilir. Bazen sevgi gösteriyor gibi görünse de davranışlarındaki değişimler, kalbinin artık eskisi kadar yanında olmadığını ortaya koyar.

İşte detaylar...

İlişki içerisinde olsanız da partnerinizin sizden uzaklaştığını belki fark edemeyebilirsiniz.

Peki partnerinizin sizden uzaklaştığını nasıl anlarsınız?

Partnerinizin Sizden Yavaş Yavaş Uzaklaştığını Gösteren İşaretler

1. Sizinle zaman geçirmemeye başlar

Sevgi dolu bir insan, sizinle vakit geçirmeyi öncelik hâline getirir. Ama birden sürekli meşgul olduğunu söylüyorsa, “Yakında görüşürüz” gibi sözlerle oyalıyorsa bu, aslında uzaklaştığının işareti olabilir. Eğer böyle bir durum fark ederseniz, duygularını açıkça konuşmaktan çekinmeyin. Çünkü gerçekten seven biri, kar yağsa bile sizi görmek için yol alır.

2. Ortak geleceğinizi önceliklendirmez

Tatiller, geziler veya geleceğe dair planlar artık konuşulmuyorsa, ilgisinin azaldığı anlamına gelebilir. Planlardan kaçınmak, geleceğinizi ciddiye almadığını gösterir. Bu durumda, nazik ama net bir şekilde hislerinizi dile getirmek önemli.

3. Ulaşılmaz olur

Telefonları geç açmak, mesajlara geç cevap vermek, zamanla giderek daha az ulaşılır hâle gelmek… Bunlar, ilişkiyi doğal olarak sona erdirmeye doğru giden sinyallerdir. Böyle bir durum varsa, dürüst olun ve partnerinizle hisleri üzerine konuşun.

4. Küçük şeylerde sinirlenir

Hiç önemli olmayan konularda sürekli tartışma çıkarmaya başlaması, onun ilgisinin azaldığını gösterebilir. Gerçekten seven biri küçük detaylara takılmaz. Partnerinizin eleştirileri arttıysa, dikkatle gözlemleyin.

5. Savunmacı davranır

Duygularınız dile getirildiğinde hemen savunmaya geçiyorsa, artık açık iletişim kurmak istemediğinin işaretidir. Partneriniz, davranışlarını fark etmesine rağmen değişmeye kapalıysa, bu ilişkinin gidişatını sorgulamanın zamanı gelmiş demektir.

6. Duygusal olarak uzaklaşır

Yanınızda olmasına rağmen sanki milyonlarca kilometre uzakmış gibi hissettiren bir mesafe… Telefon konuşmaları kısa ve zoraki, planlar “belki”yle doluysa, artık ilişkinin duygusal bağını kaybettiğini söyleyebiliriz. Unutmayın: Mesafe, mesafe doğurur ve iletişim neredeyse tamamen yok olur.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
