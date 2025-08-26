onedio
Düğününe İki Ay Kala Nişanlısının Başka Bir Kadınla Evli Olduğunu Öğrenen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.08.2025 - 10:29

Düğün gününe sayılı haftalar kala büyük bir şok yaşayan genç kadın, nişanlısının hala evli olduğunu öğrendi. Tüm hazırlıklarını tamamlamışken karşılaştığı bu itiraf hayalini kurduğu mutlu günü kabusa çevirdi.

Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan düğün öncesi, genç bir kadın nişanlısının aslında hala evli olduğunu öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Nişanlısı, boşanma sürecinin 2020’de tamamlandığını düşündüğünü ancak pandemi sürecinde resmi işlemlerde karışıklık yaşandığını itiraf etti. Bu nedenle, hâlen 15 yıllık eşiyle yasal olarak evli olduğu ortaya çıktı.

Damadın önerisi ise oldukça şaşırtıcıydı.

Çift, resmi bağlayıcılığı olmayan “sembolik” bir düğün yaparak aşklarını kutlamaya devam edebilirdi. Ancak gelin adayı, yıllardır hayalini kurduğu günün sahte bir törenden ibaret olacağını düşünerek isyan etti.

Köşe yazarı Jane O’Gorman'nın önerisi ise şu oldu.

“Bu noktada kendinize sormanız gereken şey, nişanlınızın neden gerçeği bu kadar geç açıkladığıdır. Gerçekten çözüm bulacağına mı inandı, yoksa sizi kaybetmekten mi korktu? Onunla yasal bağ kurmadan sembolik bir tören yapmak, aile ve arkadaşlarınıza karşı dürüst olmayacağınız anlamına gelir. Bu durumun sizde yaratacağı güven sorununu göz ardı edemezsiniz.”

minerva

Hemmen tekmeyi bas bacım.Üstüne de her yerden engelle ki bir daha sana ulaşamasın. Çünkü daha evlenmeden, bu kadar ciddi bir meseleyi senden gizleyebiliyorsa... Devamını Gör

Serkan Sonmez

biz bırak evlenmeyi flört edecek kız bulamazken herif evli iken başka bir kadınla nişanlı kalıyor bu nasıl bir vizyon bu nasıl şeytan tüyüdür