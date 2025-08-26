Düğününe İki Ay Kala Nişanlısının Başka Bir Kadınla Evli Olduğunu Öğrenen Kadın

“Bu noktada kendinize sormanız gereken şey, nişanlınızın neden gerçeği bu kadar geç açıkladığıdır. Gerçekten çözüm bulacağına mı inandı, yoksa sizi kaybetmekten mi korktu? Onunla yasal bağ kurmadan sembolik bir tören yapmak, aile ve arkadaşlarınıza karşı dürüst olmayacağınız anlamına gelir. Bu durumun sizde yaratacağı güven sorununu göz ardı edemezsiniz.”