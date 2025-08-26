Düğününe İki Ay Kala Nişanlısının Başka Bir Kadınla Evli Olduğunu Öğrenen Kadın
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/just-jane...
Düğün gününe sayılı haftalar kala büyük bir şok yaşayan genç kadın, nişanlısının hala evli olduğunu öğrendi. Tüm hazırlıklarını tamamlamışken karşılaştığı bu itiraf hayalini kurduğu mutlu günü kabusa çevirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekim ayında gerçekleşmesi planlanan düğün öncesi, genç bir kadın nişanlısının aslında hala evli olduğunu öğrenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Damadın önerisi ise oldukça şaşırtıcıydı.
Köşe yazarı Jane O’Gorman'nın önerisi ise şu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Hemmen tekmeyi bas bacım.Üstüne de her yerden engelle ki bir daha sana ulaşamasın. Çünkü daha evlenmeden, bu kadar ciddi bir meseleyi senden gizleyebiliyorsa... Devamını Gör
biz bırak evlenmeyi flört edecek kız bulamazken herif evli iken başka bir kadınla nişanlı kalıyor bu nasıl bir vizyon bu nasıl şeytan tüyüdür