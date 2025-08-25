Hasta Olduğu Düşünülüyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın Elindeki Fondöten Ne Anlama Geliyor?

Beyaz Saray, söz konusu lekeleri “sık yapılan tokalaşmaların neden olduğu morluklar” ile açıkladı. Aspirin kullanımı ve yaşa bağlı dolaşım sorunlarının da bu morlukları artırabileceği belirtildi. Basın Sekreteri Karoline Leavitt, “Başkan Trump, halkın içinden bir lider. Günlük olarak diğer tüm başkanlardan çok daha fazla insanla el sıkışıyor. Bu onun kararlılığının ve bağlılığının kanıtıdır” diyerek iddiaları küçümsemeye çalıştı.

Ancak perde arkasında Trump’a kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konulduğu öne sürülüyor. Bu durum, yaşlı bireylerde damarların kanı kalbe geri göndermekte zorlanmasıyla ortaya çıkıyor ve kolay morarma, şişme gibi belirtiler yaratıyor. Uzmanlar ayrıca Trump’ın kalp sağlığı için kullandığı aspirin tedavisinin morlukların artmasına neden olabileceğini belirtiyor.