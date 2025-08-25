onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hasta Olduğu Düşünülüyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın Elindeki Fondöten Ne Anlama Geliyor?

Hasta Olduğu Düşünülüyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın Elindeki Fondöten Ne Anlama Geliyor?

Donald Trump
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
25.08.2025 - 22:40

ABD Başkanı Donald Trump’ın elinde görülen kalın fondöten tabakası tartışma yarattı. Beyaz Saray durumu “tokalaşmalardan kaynaklı morluklar” diye açıklarken, sosyal medyada sağlık sorunları iddiaları güçlendi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD başkanı Donald Trump’ın elleri yine gündemde.

ABD başkanı Donald Trump’ın elleri yine gündemde.

Washington DC’deki The People’s House sergisinde ve etkinliklerde çekilen fotoğraflarda, Trump’ın sağ elinin üzerinde büyük ve açık renkli fondöten lekeleri dikkat çekti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu, tartışmalar da beraberinde geldi.

Trump'ın eline ne oldu?

Trump'ın eline ne oldu?

Beyaz Saray, söz konusu lekeleri “sık yapılan tokalaşmaların neden olduğu morluklar” ile açıkladı. Aspirin kullanımı ve yaşa bağlı dolaşım sorunlarının da bu morlukları artırabileceği belirtildi. Basın Sekreteri Karoline Leavitt, “Başkan Trump, halkın içinden bir lider. Günlük olarak diğer tüm başkanlardan çok daha fazla insanla el sıkışıyor. Bu onun kararlılığının ve bağlılığının kanıtıdır” diyerek iddiaları küçümsemeye çalıştı.

Ancak perde arkasında Trump’a kronik venöz yetmezlik (CVI) teşhisi konulduğu öne sürülüyor. Bu durum, yaşlı bireylerde damarların kanı kalbe geri göndermekte zorlanmasıyla ortaya çıkıyor ve kolay morarma, şişme gibi belirtiler yaratıyor. Uzmanlar ayrıca Trump’ın kalp sağlığı için kullandığı aspirin tedavisinin morlukların artmasına neden olabileceğini belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın