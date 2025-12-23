onedio
Kendall Jenner Çiftliğinden Paylaştığı Huzur Dolu Videoyla Hayallere Daldırdı!

Kendall Jenner Çiftliğinden Paylaştığı Huzur Dolu Videoyla Hayallere Daldırdı!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.12.2025 - 16:01

Kendall Jenner, Los Angeles koşuşturmasından uzaklaştığı zamanlarda tercih ettiği gizli dağ evinin kapılarını takipçilerine açtı.

Kendall Jenner, bu kez tek bir kareyle değil, bir gününün tamamını paylaştığı videoyla gündeme geldi. Atlarıyla vakit geçirdiği anları da takipçileriyle paylaşan ünlü model, şehirden uzak, sakin hayatıyla hayallere daldırdı!

İşte o anlar:

Kendall Jenner, bu kez podyumdan ya da kırmızı halıdan değil, doğanın tam içinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kendall Jenner, bu kez podyumdan ya da kırmızı halıdan değil, doğanın tam içinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kendall, çiftliği andıran dağ evinde geçirdiği bir günü takipçileriyle paylaştı. Dağ havası, evinin dekorasyonu ve atlarıyla geçirdiği anlar; Jenner’ın doğayla iç içe anları hayallere daldırdı!

