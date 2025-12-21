Sevgili Oğlak, bugün senin için kritik bir gün olacak gibi görünüyor. Jüpiter ile Chiron karesi, bu Pazartesi sabahı seni günlük çalışma düzenini ve iş yükünü sert bir şekilde sorgulamaya itiyor. 'Her şeyi ben yapmalıyım, yoksa işler rayından çıkar' düşüncesi omuzlarına ağır bir yük gibi biniyor. Ancak bu durum, aslında tükenmişlikten korunman için bir fırsat olarak karşına çıkıyor. Şimdi, işleri akışa bırakmaya ne dersin?

İş yaşamında, delegasyon yapmayı öğrenmek bugün senin en büyük profesyonel kazanım olabilir. Artık angarya işleri başkalarına devretmek ve enerjini sadece uzmanlık gerektiren alanlara saklamak, en doğru seçim olacaktır. Daha sağlıklı bir rutin oluşturmak ve iş akışını modernize etmek için hemen harekete geç!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise duygularını bir zırhın arkasına saklama eğilimin, partnerinle aranda soğuk rüzgarlar estirebilir. Mesafeli durmanın seni güçlü gösterdiğini düşünüyor olabilirsin. Ancak bu durum aslında seni yalnızlaştırıyor. Bugün, küçük ama samimi bir adım atarak ilişkindeki buzları eritebilir ve havayı tamamen ısıtabilirsin. Hadi ama artık savunmanı indir ve sevilmeye izin ver! Bu sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…