Sevgili Oğlak, bugün duygularını bir zırhın ardına saklama eğilimin, sevdiğin kişiyle aranda soğuk rüzgarlar estirebiliyor. Mesafeli durmanın seni daha güçlü gösterdiğini düşünüyor olabilirsin ancak bu durum aslında seni yalnızlaştırıyor.

Bugün, küçük ama samimi bir adım atmayı düşün. İlişkindeki buzları eritebilir ve havayı tamamen ısıtabilirsin. Bu adımı atmak belki de düşündüğünden daha kolay olacak. Hadi ama, artık savunmanı indir ve sevilmeye izin ver. Üstelik bu durum, sana kendini çok daha güçlü hissettirecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…