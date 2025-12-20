Sevgili Oğlak, bugünün enerjisi, aşk hayatında seni daha ciddi ve seçici bir tutuma yönlendiriyor. Kış Gün Dönümü'nün etkisiyle, duygularını bir kez daha gözden geçirme, hislerini yeniden değerlendirme ihtiyacı içindesin. Kalıcı olmayan ve daha da önemlisi seni sürekli olarak yıpratan ilişkilerden kopma zamanı geldi belki de.

Aşk hayatında şimdiye kadar belki de hiç olmadığın kadar kararlısın. Konfor alanından çıkmaya, kendi sınırlarını belirlemeye ve belki de ilk defa kendini önceliklere yerleştirmeye hazırsın. Bu, senin için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Belki de şimdi, aşk yerine bireyselliğe odaklanma vakti. Kendini keşfetme, kendi ihtiyaçlarını ve arzularını anlama zamanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…