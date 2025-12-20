onedio
21 Aralık Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
21 Aralık 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.12.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Aralık Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Aralık Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Kış Gün Dönümü'nün etkisiyle bedeninin dinlenme ihtiyacı artıyor. Güneş’in de burcuna geçişi, ayaklarında ve bağışıklık sisteminde hassasiyet oluşturabilir. Bu yüzden bugün kendine biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor.

Özellikle kışın bu soğuk günleri, ayaklarının daha fazla hassaslaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, bugün ayaklarını sıcak tutmak için ekstra önlem almanda fayda var. Belki bir çift kalın çorap, belki de sıcak bir ayak banyosu... Öte yandan bağışıklık sistemin de bu dönemde daha hassas olabilir. Bu durum, enerjini tüketen ortamlardan uzak durmanı gerektiriyor. Belki biraz daha fazla uyku, belki biraz daha fazla sessizlik...Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

