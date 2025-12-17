Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatına dair biraz çalkantılı bir hava hakim olabilir. Duygularını ifade etmekte zorlanman, sevdiğin kişinin senden daha fazla duygusal paylaşım ve şefkat beklemesine neden olabilir. Bu durum, ilişkindeki dengeleri biraz sarsabilir.

Biliyoruz ki, karşı tarafın sana daha çok yaklaştığı zamanlarda, duygusal bir kabuk oluşturmayı ve duvarlarını yükseltmeyi tercih edersin. Ancak unutma ki, bazen sözler olmadan da anlaşılabilirsin. Sevdiğin kişiye bir şans ver ve onun seni anladığını görmeye çalış. Bu, aşkın en güzel yanı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…