Sevgili Oğlak, bugün seninle aşk hayatına dair biraz sohbet edeceğiz. Merkür'ün Yay burcuna geçişini konuşacak olursak, bu durum geçmişteki ilişkilerini ve belki de bilinçaltında sakladığın korkuları daha felsefi bir bakış açısıyla değerlendirmene yardımcı olacak. İlişkine yeni bir pencereden bakma fırsatı bulacak, belki de partnerinle aranda konuşulmayan, gizli kalmış bir konuyu çözme ihtiyacı hissedeceksin.

Bu süreçte, ilişkinde ruhsal derinliği ve anlayışı artırmak için kendine biraz yalnız zaman ayırman ve düşüncelerine odaklanman oldukça faydalı olacak. Bu, seni daha da güçlendirecek ve ilişkinin geleceğine dair daha net bir bakış açısı kazanmanı sağlayacak. Kalbinin sesini dinle, çünkü bu ilişkinin nereye gideceğine dair en doğru kararı o verecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…