Sevgili Oğlak, bugün gökyüzündeki hareketlilik aşk hayatına yansıyacak gibi görünüyor. Merkür'ün, Uranüs'e karşıt açısı, romantizm rüzgarlarını biraz karıştırabilir. Hani o, içten içe beslediğin, belki de kendine bile itiraf etmekte zorlandığın duyguların var ya, işte onlar bugün gün yüzüne çıkabilir. Artık hislerini saklama zamanı değil, aksine onları cesurca ortaya koyma zamanı.

Aşk hayatında bir diğer sürpriz ise partnerinden gelebilir. Beklenmedik bir isteğiyle seni şoka uğratabilir. Ancak bu durum, içinde bulunduğun durumu daha da karmaşık hale getirmek yerine, bastırdığın duygularının açığa çıkmasını destekleyebilir. Bu durum, belki de ilişkinde uzun süredir var olan ve üzerine konuşulmayan sorunların, yaratıcılık veya eğlence konuları üzerinden ele alınabileceği bir fırsat olabilir. Sonuç ne olursa olsun, unutma ki aşk her zaman istediği yere götürür seni! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…