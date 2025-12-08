Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında ciddiyet havası esiyor. Belki de sevgilinden gelecek bir yorum, bir laf, bir bakış seni düşüncelere sevk edebilir ve ilişkini mercek altına almana neden olabilir. Fakat bu durumu olumsuz bir durum olarak görmeyin, aksine bu durum ilişkinin daha da olgunlaşması ve sağlam temellere oturması için harika bir fırsat olabilir.

Gökyüzünde Mars ile Satürn'ün oluşturduğu kare açı, hayatında her şeyi çok fazla önemsemeye ve kusursuz bir düzen kurma arzusuna kapılmana neden olabilir. Bu düzenin en baş köşesinde ise evlilik fikri olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…