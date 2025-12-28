Sevgili Oğlak, yılın son haftasında kişisel hedeflerinle ilgili ciddi bir iç hesaplaşma yaşaman son derece olası. Zira Merkür ile Satürn karesinin etkisi altında, kendine belirlediğin sınırların farkına varabilir ve belki de kendine fazla yük bindirdiğini anlayabilirsin. Bu hafta, bu durumu kabullenmek ve üzerindeki yükü hafifletmek ise senin elinde. Artık biraz rahat bir nefes alabilirsin, çünkü eski bir sorumluluğun sona erme ihtimali var.

Yeni yılın ilk günlerinde ise sahne tamamen senin... Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kendini daha net ifade edebilir, kararlarını daha kararlı bir şekilde alabilirsin. Yeni bir başlangıç için zihinsel olarak oldukça hazırsın. Şimdi niyet etmek, 2026 yılına dair yönünü belirlemek için mükemmel bir zaman.

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda devreye Yengeç burcundaki Dolunay giriyor... Böylece, romantik ilişkine bir tamamlanma süreci başlıyor. Aman dikkat, bir ilişkinin ya netleşeceği ya da duygusal olarak son bulacağı bir dönemdesin. Bu Dolunay, kalbini hafifletecek kararlar almanı istiyor. Yeni yıla girerken, karşılıklı emek verilen bağlara yönelmek senin için en iyi seçenek olabilir. Hadi cesur ol ve gerçek aşka odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…