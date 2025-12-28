onedio
29 Aralık - 4 Ocak Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 29 Aralık - 4 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 29 Aralık - 4 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yılın son haftasında kişisel hedeflerinle ilgili ciddi bir iç hesaplaşma yaşaman son derece olası. Zira Merkür ile Satürn karesinin etkisi altında, kendine belirlediğin sınırların farkına varabilir ve belki de kendine fazla yük bindirdiğini anlayabilirsin. Bu hafta, bu durumu kabullenmek ve üzerindeki yükü hafifletmek ise senin elinde. Artık biraz rahat bir nefes alabilirsin, çünkü eski bir sorumluluğun sona erme ihtimali var.

Yeni yılın ilk günlerinde ise sahne tamamen senin... Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kendini daha net ifade edebilir, kararlarını daha kararlı bir şekilde alabilirsin. Yeni bir başlangıç için zihinsel olarak oldukça hazırsın. Şimdi niyet etmek, 2026 yılına dair yönünü belirlemek için mükemmel bir zaman.

Peki ya aşk? Söz konusu aşk olduğunda devreye Yengeç burcundaki Dolunay giriyor... Böylece, romantik ilişkine bir tamamlanma süreci başlıyor. Aman dikkat, bir ilişkinin ya netleşeceği ya da duygusal olarak son bulacağı bir dönemdesin. Bu Dolunay, kalbini hafifletecek kararlar almanı istiyor. Yeni yıla girerken, karşılıklı emek verilen bağlara yönelmek senin için en iyi seçenek olabilir. Hadi cesur ol ve gerçek aşka odaklan! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

