Sevgili Oğlak, yılın son haftasında, kendi kişisel hedeflerinle ilgili ciddi bir düşünme sürecine girebilirsin. Merkür ile Satürn'ün kozmik dansının etkisi altında, kendine belirlediğin sınırların farkına varabilir ve belki de kendine fazla yük bindirdiğini fark edebilirsin. Kendi üzerindeki baskıyı hafifletmek için bu durumu kabullenmek senin elinde. Kendine biraz nefes almak için izin verebilirsin, çünkü eski bir sorumluluğun sona erme ihtimali var ve bu da sana biraz olsun rahatlama fırsatı verebilir.

Yeni yılın ilk günlerinde ise sahnede tek yıldız sen olacaksın! Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte, kendini daha net ifade etme ve kararlarını daha kararlı bir şekilde alma yeteneğin artacak. Yeni bir başlangıç için zihinsel olarak tamamen hazırsın. Şimdi, 2026 yılına dair yönünü belirlemek için niyetini belirleme zamanı. Kendi hikayenin yazarı sen olacaksın, bu yüzden hikayeni nasıl şekillendireceğini iyi düşünmelisin! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…