Sevgili Oğlak, bu hafta bedeninle olan bağlantını yeniden keşfedeceksin! Zira gökyüzü seninle konuşuyor ve mesajı gayet net: Güçlü ve dayanıklı olmalısın! Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte, adeta bir yeniden doğuş yaşayacaksın. Fiziksel enerjinin yükselişi, seni daha güçlü ve daha dayanıklı hissettirecek.

Bu enerji artışı, sadece bedenini değil, ruhunu da etkileyecek. Kendine olan güvenin tavan yapacak ve adeta yerinde duramayacaksın. Yeni yılın bu enerjisi ile birlikte kendine yeni hedefler de belirlemelisin. Mesela, daha sağlıklı bir beslenme düzeni veya düzenli spor ile 2026'da gücüne güç katabilir! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…