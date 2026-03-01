Sevgili Oğlak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik geçecek gibi görünüyor. Öncelikle, 3 Mart'ta gerçekleşecek olan Ay tutulması, hayatının her alanına güçlü bir enerji getiriyor. Bu enerji, iletişim ve yakın çevre ilişkilerini yeniden şekillendirme ve daha sağlıklı bir zemine taşıma fırsatı sunuyor. Bu, elbette ki kariyerin için de yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Tabii haliyle, bu hafta hedeflerine ulaşmak için kelimelerinin gücünü sonuna kadar kullanman gerekiyor. Ayrıca ilerlemek için hayatına olumsuz etkisi olan kişileri geride bırakıp pozitif enerji veren ve hedeflerine ulaşmanı destekleyen kişilerle iş birliği yapmalısın. Azmin ve başarıya olan tutkun sayesinde, her şeyi yoluna koyacağına eminiz!

Hafta ortasında ise Güneş ve Jüpiter'in bir araya gelerek sunduğu destek ile finansal ve ticari konuların genişlemesi söz konusu. Bu destek, kariyerinin rotasını tamamen değiştirebilecek bir etkiye sahip. Disiplinli ve profesyonel duruşun, otorite figürü olarak görülmeni sağlıyor! Hadi göster kendini. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…