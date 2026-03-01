onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Mart - 8 Mart Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 2 Mart - 8 Mart haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Başak burcunda yaşanacak olan tam Ay tutulması, biraz hassas bir döneme işaret ediyor. Özellikle safra kesesi ve karaciğerin bu dönemde biraz daha hassas olabilir. Bu durum, beslenme düzeninde bazı değişiklikler yapman gerektiğini gösteriyor. Belki de biraz daha sade ve hafif yiyecekler tüketmek, vücudunun bu hassas dönemi atlatmasına yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra, Venüs ve Satürn'ün ciddi bir kavuşum yapacağı bu dönemde, cilt kuruluğu veya eklem sertlikleri gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu nedenle, su tüketimini artırmak ve vücudunun ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlamak oldukça önemli. Son olarak, Jüpiter'in sunduğu destekle moralini yüksek tutman ise fiziksel iyileşme sürecini de hızlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın