Sevgili Oğlak, bugün Başak burcunda yaşanacak olan tam Ay tutulması, biraz hassas bir döneme işaret ediyor. Özellikle safra kesesi ve karaciğerin bu dönemde biraz daha hassas olabilir. Bu durum, beslenme düzeninde bazı değişiklikler yapman gerektiğini gösteriyor. Belki de biraz daha sade ve hafif yiyecekler tüketmek, vücudunun bu hassas dönemi atlatmasına yardımcı olabilir.

Bunun yanı sıra, Venüs ve Satürn'ün ciddi bir kavuşum yapacağı bu dönemde, cilt kuruluğu veya eklem sertlikleri gibi sorunlarla karşılaşabilirsin. Bu nedenle, su tüketimini artırmak ve vücudunun ihtiyaç duyduğu nem dengesini sağlamak oldukça önemli. Son olarak, Jüpiter'in sunduğu destekle moralini yüksek tutman ise fiziksel iyileşme sürecini de hızlandıracaktır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…