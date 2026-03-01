Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü bir hayli hareketli. Ay tutulmasının derin etkileri altında, Venüs ve Satürn'ün burcunda gerçekleşen kavuşumu, ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bir birlikteliğin varsa, bu hafta adeta bir dönüm noktası olabilir. İlişkinin durumunu netleştirmek, belki de adını koyup ciddi bir adım atmak için gökyüzü sana mükemmel bir zaman dilimi sunuyor. Belki de bir nişan, belki de evlilik teklifi... Kim bilir? Ancak unutma ki bu süreçte karşılıklı anlayış ve olgunluk çok önemli.

Tabii eğer ilişkin daha çok macera dolu ve ciddiyetten uzaksa, bu hafta bir sona hazırlıklı olmalısın. Zira Venüs ve Satürn'ün enerjisi, ciddiye alınmayan duyguların ve yüzeysel ilişkilerin sonunu getirebilir. Bunun yerine ise gerçek aşk için yer açmalısın kalbinde ve tabii yeni başlangıçlara da hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…