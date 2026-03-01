onedio
2 Mart - 8 Mart Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzü bir hayli hareketli. Ay tutulmasının derin etkileri altında, Venüs ve Satürn'ün burcunda gerçekleşen kavuşumu, ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Bir birlikteliğin varsa, bu hafta adeta bir dönüm noktası olabilir. İlişkinin durumunu netleştirmek, belki de adını koyup ciddi bir adım atmak için gökyüzü sana mükemmel bir zaman dilimi sunuyor. Belki de bir nişan, belki de evlilik teklifi... Kim bilir? Ancak unutma ki bu süreçte karşılıklı anlayış ve olgunluk çok önemli.

Tabii eğer ilişkin daha çok macera dolu ve ciddiyetten uzaksa, bu hafta bir sona hazırlıklı olmalısın. Zira Venüs ve Satürn'ün enerjisi, ciddiye alınmayan duyguların ve yüzeysel ilişkilerin sonunu getirebilir. Bunun yerine ise gerçek aşk için yer açmalısın kalbinde ve tabii yeni başlangıçlara da hazır olmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
