Sevgili Oğlak, yılın son haftasına geldiğimiz bugünlerde, aşk hayatına dair önemli gelişmeler yaşanacak. Bu hafta, Yengeç burcunda meydana gelecek olan Dolunay, romantik ilişkilerini etkisi altına alacak. Bu Dolunay'ın enerjisi, aşk hayatında bir tamamlanma sürecini başlatacak ve ilişkinin ya tamamen netleşmesine ya da duygusal olarak son bulmasına neden olacak.

Dolunay'ın bu etkisi altında, kalbini hafifletecek ve seni duygusal anlamda rahatlatacak kararlar alman gerekebilir. Bu kararlar, belki de bir süredir aklını kurcalayan ve seni huzursuz eden konulara çözüm getirecek. Yani, yeni yıla girerken, emek verdiğin ve karşılıklı çaba harcadığın ilişkilere yönelmen senin için en doğru seçenek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…