onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Aralık - 4 Ocak Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, yılın son haftasına geldiğimiz bugünlerde, aşk hayatına dair önemli gelişmeler yaşanacak. Bu hafta, Yengeç burcunda meydana gelecek olan Dolunay, romantik ilişkilerini etkisi altına alacak. Bu Dolunay'ın enerjisi, aşk hayatında bir tamamlanma sürecini başlatacak ve ilişkinin ya tamamen netleşmesine ya da duygusal olarak son bulmasına neden olacak.

Dolunay'ın bu etkisi altında, kalbini hafifletecek ve seni duygusal anlamda rahatlatacak kararlar alman gerekebilir. Bu kararlar, belki de bir süredir aklını kurcalayan ve seni huzursuz eden konulara çözüm getirecek. Yani, yeni yıla girerken, emek verdiğin ve karşılıklı çaba harcadığın ilişkilere yönelmen senin için en doğru seçenek! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Oğlak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın