Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatında Mars ile Satürn karesinin etkisini hissedeceğin bir güne başlıyoruz. Bu etki, kendi belirlediğin hedefler ve mevcut sınırlar arasında bir çatışma yaşamana neden olabilir. Hedeflerine ulaşamayacağını hissedebilir, kendini iş hayatının mevcut düzeni ile hayallerin arasında kalmış bulabilirsin. Ama neyse ki hayatın önüne koyduğu sınırlara, 'Evet' demeyeceğini biliyoruz!

Tam da bu noktada belki de hedeflerin için mevcut düzeni esnetmen gereken zaman gelmiştir artık! İstediğini elde etmek için hızını artırmalı, hatta daha fazlası için harekete geçmelisin. İstediğini elde etmeden artık durmamalısın! Göster kendini... Aksi takdirde, gökyüzü seni yolundan saptırabilir unutma!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, bugün ciddiyet duygusu biraz daha ön planda olabilir. Partnerinden gelecek bir söz, seni düşünmeye ve ilişkini sorgulamaya itebilir. Ancak bu durum, ilişkinin olgunlaşması ve daha sağlam temellere oturması için aslında harika bir fırsat olabilir. Mars ile Satürn karesinin etkisi ile her şeyi çok fazla önemseyerek kusursuz bir düzen kurma arzusu içerisinde olabilirsin. Bu düzenin baş köşesindeyse evlilik fikrinin oturmasına hazır ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…