Sevgili Oğlak, bugün Merkür, burcuna adım atıyor ve düşüncelerini kristal berraklığındaki bir göle dönüştürüyor adeta! Bu, zihnindeki tüm karmaşayı bir kenara bırakıp düşüncelerini olağanüstü bir netlik ve keskinlikle ifade edebileceğin anlamına geliyor. Tabii bu durumda kariyerinde, bu etkiyle birlikte kontrolü tamamen eline alıyorsun. Planlarını, bir satranç ustası gibi, her bir hamleni dikkatlice düşünerek adım adım uygulama gücü buluyorsun.

İşte bu, senin için profesyonel arenada bir dönüm noktası olabilir. Şimdi hem iş arkadaşların hem de üstlerin tarafından daha fazla ciddiyetle karşılanmanı sağlayacak olan bu etki ile belki de uzun zamandır söylemek isteyip de bir türlü cesaret edemediğin bir konuşmayı nihayet yapabilirsin. Hadi, sazı eline al ve gerçek gücünü göster!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, duygularını sakince ama doğrudan ifade edeceksin. Zira, Merkür'ün burcuna geçişiyle birlikte ilişkini daha olgun bir zeminde ilerletmek için kolları sıvıyorsun. Partnerinle geleceğe dair uzun vadeli planlar yapmak için mükemmel bir gün. Belki bir ev almak, belki bir dünya turuna çıkmak... Kim bilir, belki de evlilik teklifi etmek? Taşlar yerine oturuyor, yeni yıla yeni düzenle girmenin heyecanına odaklan! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…