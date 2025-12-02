Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün burcuna girişiyle birlikte, bedeninin kontrolünü daha bilinçli bir şekilde eline almanın tam zamanı. Kendini enerjik hissetmek, sağlıklı yaşamak ve her şeyin üstesinden gelebilmek için bedeninle uyum içinde olman gerektiğini biliyorsun.

Merkür'ün bu geçişi, ritmini bozduğunu fark ettiğin alışkanlıkları bir çırpıda bırakman için sana güçlü bir motivasyon veriyor. Belki de bu, fazla şeker tüketmekten vazgeçmek, daha fazla su içmek ya da düzenli egzersiz yapmak gibi bir değişiklik olabilir. Hangi alışkanlığı bırakmayı düşünüyorsan, bugün onun için mükemmel bir gün. Zihninin berraklaşması, vücut enerjine doğrudan pozitif bir etki yapıyor. Daha odaklanmış, daha enerjik ve daha verimli hissetmek için gereken motivasyonu buluyorsun. Günlük düzenin daha akıcı hale geliyor, belki de daha önce hiç bu kadar enerjik hissetmemiştin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…