29 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Astroloji Editörü
28.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Kasım Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün enerji dolusun ve tempolu yürüyüşlere bayılıyorsun. Ancak bugün, dizlerine, eklemlerine ve kemiklerine biraz daha fazla özen göstermen gerekiyor. Bu bölgeler bugün senden ekstra dikkat bekliyor.

Sert zeminlerde uzun süre geçirmek, senin gibi hareketli bir burç için cazip olabilir. Ancak bugün, bu tür zeminlerde çok fazla zaman geçirmek seni yorabilir. Yani, bugün park yerine belki de biraz daha yumuşak bir zeminde, belki çimenlerin üzerinde yürüyüş yapmayı düşünmelisin. Tabii günün sonunda, hafif bir esneme rutini senin için harika olacaktır. Hem kaslarını rahatlatacak, hem de günün stresini üzerinden atmana yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

