Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açıyor olabilirsin. Genellikle soğuk ve mesafeli biri olarak tanınsan da bugün kalbinin sıcaklığını ve sevgisini her zamankinden daha fazla hissedeceksin. Partnerinle arandaki duygusal bağı daha da güçlendirebileceğin bir gün seni bekliyor. Bu samimiyetin tadını çıkar ve sevdiklerine karşı duygularını daha açık bir şekilde ifade etmekten ise çekinme.

Bu dönemde bekarsan, bugün senin için de oldukça heyecan verici olabilir. İş yerinde veya sosyal bir etkinlikte, beklenmedik biriyle yakınlaşabilirsin. Bu kişiyle aranda hemen bir kıvılcım oluşabilir ve kim bilir, belki de bu beklenmedik yakınlaşma hayatının aşkına dönüşebilir. Aşk, bugün senin için tatlı bir ışık gibi parlıyor ve hayatına renk katıyor. Sen de bu ışığı hisset! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…