Sevgili Oğlak, bugün aşk rüzgarları sarıyor seni! Aşk gezegeni Venüs ile şansın ve genişlemenin gezegeni Jüpiter'in kıymetli enerjisi, üzerinden çıkarmadığın o duygusal zırhını yumuşatıyor ve kalbini sevgiye açıyor. Bu enerji sayesinde, partnerinle daha sıcak, daha samimi ve daha keyifli bir bağ kurabilirsin. İlişkin daha derin bir boyuta taşınabilir, daha anlamlı ve tatmin edici bir hale gelebilir. Kendini tamamen partnerine bırakmaya hazır hissedebilirsin.

Tabii eğer bekarsan, bu enerji seni hayatında önemli değişikliklere neden olabilecek biriyle tanıştırabilir. Bu kişi, hayatının aşkı olabilir ya da seni yeni bir aşk macerasına sürükleyebilir. Belki de beklenmedik bir anda karşına çıkacak bu kişi, hayatına renk katacak ve kalbinde yeni heyecanlar uyandıracak. Ama her iki durumda da, bu tanışıklığın seni mutlu edeceği kesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…